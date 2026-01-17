Elephant Viral Vieo : नदीत वाहून चालले होते हत्तीचे पिल्लू, आईने 'असा' वाचवला जीव, भावूक व्हिडिओ

एक आई आपल्या लेकरासाठी काहीही करु शकते, मग ती माणसाची आई असो की प्राण्याची सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असे दृश्य दाखवले आहे जे लोकांना भावूक आणि आनंदित करते. या व्हिडिओमध्ये, एका हत्तीचे पिल्लू पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात वाहून जात असल्याचे दिसून येते, पण नंतर त्याची आई धावत येते आणि त्याचा जीव वाचवते. जर आईने वेळीच त्याला पकडले नसते तर पिल्लासोबत मोठा अनर्थ घडला असता. .व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला पाण्याचा तीव्र प्रवाह दिसतो, ज्यामध्ये एक हत्तीण आणि तिचे पिल्लू वाहताना दिसत आहे हत्तीण स्वतःचे संतुलन राखण्यात यशस्वी झाली, परंतु तीव्र प्रवाहात पिल्लू वाहू लागल, पण हत्तीणीने आपल्या पिल्लाला धरले आणि पाण्यातून बाहेर काढले. त्यानंतर दोघे जंगलाकडे निघाले. हा व्हिडिओ दक्षिण आफ्रिकेतील क्रुगर राष्ट्रीय उद्यानातील असल्याचे सांगितले जाते..Elephant Viral Video: अरे बापरे! हत्तीची ही शक्ती पाहून डोळे फुटतील! काही क्षणातच उचलली भारी ट्रॉली, जणू खेळणीच! व्हिडिओ व्हायरल.हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर @AMAZlNGNATURE या युजरनेमने शेअर केला होता, ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, "शेवटच्या क्षणी, क्रुगर नॅशनल पार्कमध्ये एका हत्तीणीने तिच्या पिल्ला जास्त प्रवाहाच्या नदीत वाहून जाण्यापासून वाचवले." हा २८ सेकंदांचा व्हिडिओ आधीच १,००,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, ४,००० हून अधिक लोकांनी तो लाईक केला आहे आणि विविध प्रतिक्रिया शेअर केल्या आहेत. .व्हिडिओ पाहून, कोणीतरी कमेंट केली की, "हत्ती हे ग्रहावरील सर्वात बुद्धिमान सस्तन प्राण्यांपैकी एक आहेत. आईने खूप चांगले विचार केले," तर दुसऱ्याने म्हटले, "त्या आईची प्रवृत्ती वेगळ्या पातळीवर असते. निसर्गाला खरोखरच गोष्टी कशा तीव्र ठेवायच्या हे माहित असते." त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या युजरने लिहिले, "जेव्हा मूल धोक्यात असते तेव्हा आईच्या प्रेमाला भीती नसते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.