Viral Video : हत्तीने सूर्य नमस्काराने केली नव्या वर्षातील पहिल्या दिवसाची सुरुवात, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पहाटे धुक्याने झाकलेल्या आकाशात एक हत्ती आपली सोंड उंच करून सूर्याला नमस्कार करताना दिसत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दाखवलेले हे सुंदर दृश्य इतके सुंदर आहे की लोक त्याला निसर्गाचे सौंदर्य म्हणत आहेत आणि हत्तीच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक करत आहेत..व्हिडिओमध्ये, हत्ती आपली सोंड उंच करून सूर्याकडे तोंड करून उभा आहे. असे दिसते की जंगलातील हा विशाल प्राणी देखील सूर्य देवाला नमस्कार करून आपला दिवस सुरू करत आहे. हा व्हिडिओ @scribe9104 नावाच्या अकाउंटने X या सोशल साइटवर शेअर केला आहे. आतापर्यंत हजारो लोकांनी तो पाहिला आणि लाईक केला आहे..कॅमेऱ्यात कैद झालेले आश्चर्यकारक दृश्यव्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये, तो शेअर करणाऱ्या यूजरने स्पष्ट केले की हे दृश्य मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्यातील आहे, जे पर्यटकांनी जंगल सफारी दरम्यान टिपले आहे. हिवाळ्याच्या सकाळी दाट धुके पसरले आहे, सूर्य हळूहळू उगवत आहे. हत्ती अनेकदा हवा घेण्यासाठी किंवा आनंद व्यक्त करण्यासाठी त्यांची सोंड उंचावतात, परंतु या विशिष्ट क्षणी, दृश्य इतके परिपूर्ण आहे की असे दिसते की हत्ती प्रत्यक्षात सूर्यनमस्कार करत आहेत..FAQs प्रश्न 1: हा व्हायरल व्हिडिओ नेमका कशाबद्दल आहे? उत्तर: या व्हिडिओमध्ये एक हत्ती पहाटे सूर्याकडे सोंड उंच करून उभा असल्याचे दिसते, ज्याला लोक सूर्यनमस्काराशी जोडत आहेत.प्रश्न 2: हा व्हिडिओ कुठे शूट करण्यात आला आहे? उत्तर: हा व्हिडिओ मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्यात जंगल सफारीदरम्यान शूट करण्यात आला आहे.प्रश्न 3: हा व्हिडिओ कोणी शेअर केला आहे? उत्तर: @scribe9104 या अकाउंटने X (Twitter) प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.प्रश्न 4: लोक या व्हिडिओवर कशी प्रतिक्रिया देत आहेत? उत्तर: लोक हा व्हिडिओ निसर्गाच्या सौंदर्याचे प्रतीक मानत असून हत्तीच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक करत आहेत.प्रश्न 5: हत्ती सोंड उंच का करतो? उत्तर: हत्ती सोंड उंच करून हवा घेणे, आजूबाजूचा वास ओळखणे किंवा आनंद व्यक्त करतात.प्रश्न 6: हा खरोखर सूर्यनमस्कार आहे का? उत्तर: तज्ञांच्या मते हा नैसर्गिक हत्तीचा हावभाव आहे, पण दृश्य इतके सुंदर आहे की ते सूर्यनमस्कारासारखे वाटते.