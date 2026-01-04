Trending News

Viral Video : हत्तीने सूर्य नमस्काराने केली नव्या वर्षातील पहिल्या दिवसाची सुरुवात, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

Elephant Viral Video : नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हत्ती सूर्यनमस्कार करत असल्याचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. पहाटे धुक्याने भरलेल्या वातावरणात हत्ती सोंड उंच करून सूर्याकडे पाहताना दिसतो.
An elephant lifting its trunk toward the rising sun in the misty morning at Mudumalai Wildlife Sanctuary, captured during a jungle safari on New Year morning.

An elephant lifting its trunk toward the rising sun in the misty morning at Mudumalai Wildlife Sanctuary, captured during a jungle safari on New Year morning.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पहाटे धुक्याने झाकलेल्या आकाशात एक हत्ती आपली सोंड उंच करून सूर्याला नमस्कार करताना दिसत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दाखवलेले हे सुंदर दृश्य इतके सुंदर आहे की लोक त्याला निसर्गाचे सौंदर्य म्हणत आहेत आणि हत्तीच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक करत आहेत.

Loading content, please wait...
sun
Elephant
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com