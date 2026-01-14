Trending News

Viral Video : आयुष्यात पहिल्यांदाच आजी-आजोबांनी पाहिला समुद्र; पायांना लाटा स्पर्श होताच त्यांच्या चेहऱ्यावर.., भावनिक क्षण पाहून नेटकरी म्हणाले...

Elderly Couple Sees the Sea for the First Time : पहिल्यांदाच समुद्र पाहणाऱ्या आजी-आजोबांचा शांत, भावनिक क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Elderly Couple Sea Video

Elderly Couple Sea Video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Elderly Couple Sea Video : सोशल मीडियावर आपण दररोज तरुण जोडप्यांच्या आलिशान सहली, परदेशी ट्रिप्स आणि फॅन्सी व्हेकेशनचे व्हिडिओ पाहतो. मात्र, सध्या व्हायरल होत असलेला एक व्हिडिओ या सगळ्यांपेक्षा वेगळा आणि अधिक हृदयस्पर्शी आहे. हा व्हिडिओ कोणत्याही तरुण जोडप्याचा नसून, पहिल्यांदाच समुद्र पाहणाऱ्या एका वृद्ध दाम्पत्याचा आहे.

Loading content, please wait...
instagram
viral video
instagram post

Related Stories

No stories found.