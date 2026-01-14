Viral Video : आयुष्यात पहिल्यांदाच आजी-आजोबांनी पाहिला समुद्र; पायांना लाटा स्पर्श होताच त्यांच्या चेहऱ्यावर.., भावनिक क्षण पाहून नेटकरी म्हणाले...

Elderly Couple Sea Video : सोशल मीडियावर आपण दररोज तरुण जोडप्यांच्या आलिशान सहली, परदेशी ट्रिप्स आणि फॅन्सी व्हेकेशनचे व्हिडिओ पाहतो. मात्र, सध्या व्हायरल होत असलेला एक व्हिडिओ या सगळ्यांपेक्षा वेगळा आणि अधिक हृदयस्पर्शी आहे. हा व्हिडिओ कोणत्याही तरुण जोडप्याचा नसून, पहिल्यांदाच समुद्र पाहणाऱ्या एका वृद्ध दाम्पत्याचा आहे..मुंबईतील एका मुलीने आपल्या आजोबांना आणि आजीला आयुष्यात पहिल्यांदाच समुद्र दाखवण्याचा घेतलेला निर्णय या भावनिक व्हिडिओमागे आहे. व्हिडिओमध्ये आजी-आजोबा पहिल्यांदाच समुद्रकिनाऱ्यावर उभे असल्याचे दिसतात. ते हळूहळू पाण्याजवळ जातात. लाटा त्यांच्या पायांना स्पर्श करताच त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे, शांत हास्य उमटते..या क्षणी कुठलाही गोंगाट नाही, जल्लोष नाही.. फक्त शांतता, कृतज्ञता आणि आयुष्यातील एका नव्या अनुभवाचा आनंद आहे. नारंगी साडीतील आजी आणि पांढऱ्या धोतरातील आजोबा एकमेकांचे हात घट्ट धरून उभे असतात. क्षणभर थांबून ते समुद्राकडे पाहतात आणि मोठ्या आदराने, भावनेने हात जोडून त्याचे स्वागत करतात. हा साधा पण अतिशय खोलवर भिडणारा क्षण पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी येते..घराच्या बांधकामावेळी 'या' ऐतिहासिक गावात सापडलं गुप्तधन; सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेलं तांब्याचं भांडं, गुप्तधन सापडताच आठवीत शिकणाऱ्या प्रज्वलनं....हा व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या दिव्याने स्पष्ट केले, की "हा केवळ प्रवास किंवा समुद्रकिनारी फिरण्याचा प्रसंग नव्हता. आयुष्यभर ज्याबद्दल फक्त ऐकले होते, ती गोष्ट प्रत्यक्ष अनुभवता यावी यासाठीचा तो एक भावनिक क्षण होता. आजी-आजोबांनी पहिल्यांदाच समुद्र पाहिला आणि तो अनुभव त्यांच्या आयुष्यात कायमचा कोरला गेला..समुद्राच्या पाण्याला स्पर्श करताना आणि नमस्कार करताना त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारी शांतता व श्रद्धा मनाला स्पर्शून गेली. त्या क्षणात कोणताही दिखावा नव्हता, फक्त निर्मळ भावना आणि कृतज्ञता होती. असे काही क्षण आयुष्यात येतात, जे शब्दांत मांडता येत नाहीत, पण ते कायम हृदयात साठून राहतात.".नेटकऱ्यांनाही भावला व्हिडिओ..एका युजरने लिहिले, “हा व्हिडिओ माझा दिवस आनंदी आणि भावनिक करून गेला.” तर आणखी एकाने लिहिले, “ही अशी रील आहे जी नकळत तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य आणते.” हा भावनिक व्हिडिओ दिव्या तावडे यांनी @shortgirlthingss या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. या छोट्याशा, साध्या पण अर्थपूर्ण क्षणाने लाखो लोकांच्या मनाला स्पर्श केला असून, खरा आनंद महागड्या गोष्टींत नसून अशाच भावनिक अनुभवांत दडलेला असतो, याची आठवण करून दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.