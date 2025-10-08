Viral News: दारू पिणाऱ्यांनाच जास्त डास चावतात का...? काय आहे व्हायरल सत्य

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या दाव्यानुसार दारू पिणाऱ्यांना डास जास्त चावतात. संशोधनात काय समोर आले आहे. .why drinking alcohol makes you more attactive to mosquitoes: आजकाल अनेक व्हिडिओ सोशल मिडिावर व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मिडियावर एक दावा तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात असे सांगण्यात आले आहे की जे लोक जास्त दारू पितात त्यांना डास जास्त चावतात. हा दावा खुप गमंतीशीर आहे. पण खरंच दारू पिणाऱ्यांना डास चावतात का, हे जाणून घेऊया..500 लोकांवर केलेल्या संशोधनात निष्कर्षडास कोणाला सर्वात जास्त चावतात हे जाणून घेण्यासाठी नेदरलँडमध्ये ५०० लोकांवर संशोधनत करण्यात आले. सर्वांनी आपले हात डासांनी भरलेल्या बॉक्समध्ये ठेवले होते. ज्या लोकांनी दारू प्यायली होती त्यांना सर्वात जास्त डास चावले. पण यात तथ्य आहे का? दारू पिणाऱ्यांनाच डास का चावतात यामागच सत्य जाणून घेण्यासाठी तज्ज्ञांशी संपर्क साधला. .कोणत्याही प्रकारच्या अल्कोहलचे सेवन करण्यात आले असेल तर त्याचा येणारा गंध डासांना आकर्षित करू शकतो.डॉ. राहुल बडे, जनरल फिजिशीयन.व्हायरल व्हिडिओमागचे सत्य आले समोरनेदरलँडमध्ये ५०० जणांवर संशोधन करण्यात आले. या संशोधनात सर्वाधिक दारू पिणाऱ्या व्यक्तींना चावले होते. शरीरातील तापमानातील आणि वासातील बदल कारणीभूत ठरले. दारूमुळे नव्हे तर शरीरातील तापमानामुळे डास चावले असे समोर आले. डास वेगवेगळ्या कारणाने माणसाकडे आकर्षित होतात. दारू प्यायल्याने डास चावतात हा दावा खरा नाही. दारू प्यायल्याने लोक अधिक उत्साही होतात. त्यामुळे शरीराच तापमान वाढते. घामाचा वास बलदतो. डास व्यक्तींकडे अधिक आकर्षित होतात. यामुळे पडताळणीत दारू प्यायल्याने डास चावतात हा दावा असत्य ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.