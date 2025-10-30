Video Viral : देशी इफेक्ट! दारू पिऊन वाघाला समजला मांजर; चक्क वाघाला पाजली दारू, पुढं जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Tiger and Drunk Man Trending Video : एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मिडियावर तेजीने व्हायरल होतोय. दारू प्यायलेला एक माणूस रस्त्यावरून जात असतो त्याला अचानक दिसतो वाघ. पण तो माणूस इतकी दारू प्यायला होता की त्याला हा वाघ मांजर असल्या सारख दिसला. मग काय मज्जा बघण्यासारखी होती. त्याने वाघाला कुरवाळले..त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवला आणि चक्क बाटलीतली दारू पाजायचा प्रयत्न केला. वाघ नको नको म्हणताना दिसला. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर खूप पसंतीस उतरलाय. यावर खूप साऱ्या मजेशीर कमेन्ट आल्या आहेत. वाघाला ईएमआयच टेंशन आले आहे नाहीतर वाघाने ऐकले नसते. चकणा नहीये म्हणून वाघ दारू पित नाहीये...Video : पर्स आणून द्या नाहीतर ट्रेन फोडणार! महिलेने रागाच्या भरात हाताने फोडली काच,शेजारी लहान मुल,पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ.आणखी एका युजरने लिहिले आता वाघ दारू पिऊ लागले तर दारू महाग होणार. दोन वाघ एकत्र कधी न पाहिलेला क्षण पहिला आम्ही..अशा खूप साऱ्या मजेशीर कमेन्टचा पाऊस पडला आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही हे खर आहे..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.हा व्हिडिओ जितक्या वेळा पाहाल तुम्हाला हसू आवरणार नाही. काही लोकांनी हा एआय वापरुन व्हिडिओ असल्याचे म्हटले आहे. कारण या व्हिडिओमध्ये वाघ रंगीत आणि दारुडा माणूस ब्लॅक अँड व्हाइट रंगाचा दिसत आहे. हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे हे अद्याप कळू शकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.