Trending News

Video Viral : देशी इफेक्ट! दारू पिऊन वाघाला समजला मांजर; चक्क वाघाला पाजली दारू, पुढं जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

drunk man feed whiskey to tiger video : एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. दारूच्या नशेत त्याने वाघाला मांजर समजले आणि वाघाला दारू पाजली
tiger treated like cat by drunk man he feed tiger alcohol

tiger treated like cat by drunk man he feed tiger alcohol

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Tiger and Drunk Man Trending Video : एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मिडियावर तेजीने व्हायरल होतोय. दारू प्यायलेला एक माणूस रस्त्यावरून जात असतो त्याला अचानक दिसतो वाघ. पण तो माणूस इतकी दारू प्यायला होता की त्याला हा वाघ मांजर असल्या सारख दिसला. मग काय मज्जा बघण्यासारखी होती. त्याने वाघाला कुरवाळले.

Loading content, please wait...
tiger
Video
Video Clip
cctv video
Alcohol
tiger attack
video viral
Alcohol addiction
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com