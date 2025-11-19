Trending News

Viral Video: प्रथम SEXची मागणी केली, नंतर हस्तमैथुन... महिला प्रवाशासोबत अश्लील वर्तन, सगळं काही व्हिडिओत कैद!

Viral Tourist Harassment Video : एकट्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेवरील गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. श्रीलंकन पर्यटक महिलेवरील अश्लील वर्तनाचा व्हिडिओ व्हायरल
Sri Lanka tourist harassment

Sri Lanka tourist harassment

esakal

Sandip Kapde
Updated on

श्रीलंकेत एकट्याने ऑटोरिक्षातून प्रवास करणाऱ्या न्यूझीलंडच्या एका महिला पर्यटकाला एका तरुणाने प्रथम लैंगिक संबंधाची मागणी केली आणि नंतर थेट हस्तमैथुन करून तिचा छळ केला. हा संपूर्ण प्रकार तिने स्वतःच्या मोबाईल कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला असून, तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे. या घटनेची दखल घेत श्रीलंकन पोलिसांनी २३ वर्षीय आरोपीला तात्काळ अटक केली.

Loading content, please wait...
viral
video viral
Sexual harassment
sexual violence
sexual assault
viral video
sexual assault allegations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com