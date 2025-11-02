Viral Story: २० रुपयांच्या नाण्यांत जपलेलं प्रेम… नवऱ्याने एका वर्षात बायकोसाठी जमा केलं 'सोनेरी' सरप्राइज! दुकानदारही भावूक

कानपूर शहरातील अहिरवा परिसरात पानाची दुकान चालवणाऱ्या अभिषेक यादव (वय २५) या तरुणाने पत्नीला भेट म्हणून सोन्याची चेन घेण्यासाठी जवळपास एका वर्षभर २० रुपयांची नाणी जमा केली. छोट्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घरखर्च भागवताना अभिषेकने हळूहळू सुमारे एक लाख रुपये एवढ्या किंमतीची नाणी वेगळी ठेवली. अखेर ही नाणी घेऊन तो स्थानिक सराफा दुकानात गेला. या घटनेची चर्चा सध्या सामाजिक माध्यमांवर होत आहे..अभिषेकचे लग्नाला एक वर्ष झाले असून त्याची पत्नी सोन्याची एक साधी चेन घेण्याची इच्छा व्यक्त करायची, मात्र घरची परिस्थिती बघून ती काही बोलत नव्हती. हीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अभिषेकने नियोजन आखले..Viral News : कामगाराने केला १.२४ कोटींच्या बांगड्यांचा चुराडा, पण त्यानंतर मालकाने जे केले ते वाचून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य .एका वर्षात नाणी मोठ्या प्रमाणात जमा झालीदुकानात दररोज येणाऱ्या ग्राहकांकडून मिळणारी २० रुपयांची नाणी तो वेगवेगळी गोळा करत होता. एका वर्षात नाणी मोठ्या प्रमाणात जमा झाली. शेवटी अभिषेकने नाणी पिशवीत भरून सराफा व्यापारी महेश वर्मा यांच्या दुकानात नेली..भावनेचा मान राखून मदतव्यापाऱ्यांनी सुरुवातीला नाणी स्वीकारण्यास अडचण असल्याचे सांगितले. मात्र अभिषेकने कारण स्पष्ट केल्यानंतर त्यांनी नाणी स्वीकारत त्याला सोन्याची चेन दिल्याची माहिती समोर आली. "भावनेचा मान राखून मदत केली," असे महेश वर्मा यांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना सांगितले..अभिषेकच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रूमहेश वर्मा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितल, "माझ्या दुकानात इतके वर्ष झाले, पण असा ग्राहक कधी आला नाही. मीही माझ्या पत्नीवर प्रेम करतो, पण ह्याच्या प्रेमापुढे माझे काहीच नाही. पैसे नंतर कसेही सांभाळेन, पण त्याची इच्छा अधूरी राहू देणार नाही." यावेळी अभिषेकच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू उभे राहिले..करवा चौथच्या दिवशी पत्नीला भेट दिलीचेन मिळाल्यानंतर अभिषेकने करवा चौथच्या दिवशी पत्नीला ही भेट दिली. या प्रसंगाचे काही फोटो आणि माहिती व्हायरल झाल्यानंतर ही घटना चर्चा विषय ठरली आहे..Viral News: ‘नाक कटवा’ची दहशत… भूत की माणूस? नेमकं कोण कापतंय लोकांची नाकं? पीडितांनी सांगितली भीषण कहाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.