Viral Video: शेवटी आईच ती ! माकडीनीने पाळण्यात झोपलेलं बाळ पळवलं, पण दाखवलं मातृत्व; व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील

Unexpected Maternal Instinct: Monkey Treats Baby Like Its Own : उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातून थक्क करणारी अन् मनाला खोलवर स्पर्श करणारी घटना समोर आली आहे. एका माकडीनीने तीन महिन्यांच्या एका चिमुकलीला जवळपास दीड तास आपल्या ताब्यात (ओलीस) ठेवले होते. यात सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, माकडे सहसा आक्रमक असतात; परंतु या विशिष्ट माकडीनीने त्या बाळाला साधा एक ओरखडाही काढला नाही. उलट, तिने त्या बाळाला स्वतःचेच पिल्लू मानून तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी अचानक ती माकडीन 'तहसीन' यांच्या घरात शिरली. तिने झडप घालून पाळण्यात झोपलेल्या तीन महिन्यांच्या 'कुलसुम' या निष्पाप चिमुकलीला उचलून नेले. घरातल्यांना नक्की काय घडत आहे हे समजण्यापूर्वीच, त्या माकडीनीने बाळाला घराच्या एका कोपऱ्यात नेले आणि तिथे बसून राहिली. जेव्हा घरातील सदस्य आणि शेजाऱ्यांनी बाळाची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मात्र ती माकड आक्रमक झाली आणि स्वतःच्या बचावासाठी तिने तीन-चार जणांना चावा घेऊन जखमी केले. .या घटनेची बातमी मिळताच घटनास्थळी मोठा जमाव जमला आणि स्थानिक पोलीसही तिथे दाखल झाले. दरम्यान, 'श्री बालाजी चॅरिटेबल सोसायटी'शी संबंधित असलेले आणि प्राणीप्रेमी म्हणून ओळखले जाणारे 'सनी' हे आपल्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचले. सनी यांनी स्पष्ट केले की, त्या माकडाचा बाळाला कोणतीही इजा करण्याचा हेतू नव्हता. कदाचित त्या माकडाने नुकतेच स्वतःचे पिल्लू गमावले असावे; त्यामुळेच तिने कुलसुममध्ये स्वतःचे बाळ पाहिले असावे आणि तिला आपल्या जवळ ठेवले असावे..सनी आणि त्यांच्या पथकाने जवळपास दीड तास अथक प्रयत्न केले. माकडाचे लक्ष विचलित करण्याच्या उद्देशाने तिला खाण्यासाठी अन्न आणि पिण्यासाठी पाणी देण्यात आले. अखेर, एक अशी क्षण आला जेव्हा माकडाचे लक्ष थोडे विचलित झाले; त्याच वेळी सनी यांनी अत्यंत प्रसंगावधान राखून, मोठ्या कौशल्याने आणि सुरक्षितपणे त्या निष्पाप कुलसुमची माकडाच्या तावडीतून सुटका केली. .मातृत्वाचा ओलावा या संपूर्ण घटनेचे चित्रण करणारा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, ती माकडीन त्या चिमुकल्या बाळाला अत्यंत हळुवारपणे कुरवाळताना आणि प्रेमाचा वर्षाव करताना स्पष्टपणे दिसत आहे. बाळाची सुरक्षित सुटका होताच, घरातील सर्व सदस्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. हा व्हिडिओ शेअर करताना, प्राणीप्रेमी सनी यांनी असे नमूद केले की, ही निसर्गाची एक अद्वितीय घटना आहे. एक असे दुर्मिळ उदाहरण, जिथे एका प्राण्याला आपल्या मातृप्रेमाच्या सहजप्रेरणा व्यक्त करण्यासाठी एका मानवी बालकाचा आधार मिळाला. माकडाच्या चाव्यामुळे जखमी झालेल्या व्यक्तींवर जरी वैद्यकीय उपचार सुरू असले, तरी ती लहान मुलगी मात्र पूर्णपणे सुदृढ आणि सुरक्षित आहे.