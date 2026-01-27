Viral Maggi Video: डिग्रीपेक्षा कढई भारी? डोंगरात मॅगी विकून लाखोंची कमाई; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

Viral Story of the Mountain Maggi Seller: डोंगराळ भागात फिरायला गेल्यावर गरमागरम मॅगी मिळतं नाही, असं क्वचितच होतं. थंड हवामान रस्त्याच्या कडेला खाण्याची मजाच वेगळी असते म्हणून डोंगरात फिरायला गेल्यावर पर्यटकांची पहिली पसंती ही मॅगीच असते. पण डोंगरात मॅगी विकणं खर्च फायदेशीर आहे का? या प्रश्नाचं उतत शोधण्यासाठी कंटेन्ट क्रिएटर बादल ठाकूर यांनी स्वतःच हा प्रयोग करून पहिला..डोंगरात लावला मॅगीचा स्टॉलबादल ठाकूर यांनी डोंगराळ भागातील एका ठिकाणी तात्पुरता मॅगीचा स्टॉल लावला. त्यांच्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतं की तिथे पर्यटकांची चांगलीच गर्दी होती. लोक सातत्याने मॅगी खाण्यासाठी येत होते. त्यांनी स्टॉलवर फक्त एक एलपीजी सिलेंडर आणि एक टेबल ठेवण्यात आली होती..विदेशात करिअर करायचंय? वर्ल्ड बँक Pioneers Internship 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; आजच या संकेतस्थळावर क्लिक करा!.मॅगीची किंमत किती?प्लेन मॅगी: ७० रुपये (१ प्लेट)चीज मॅगी: १०० रुपये (१ प्लेट)तर बाजारात मॅगीचा एक पॅकेट साधारण १५ रुपयांना मिळतो.कमाई किती झाली?४ ते ५ तासांत सुमारे २०० प्लेट मॅगी विकली गेली असून पूर्ण दिवसभरात ३०० ते ३५० प्लेट मॅगी विकली गेली. ७० रुपयांना एक प्लेट या हिशोबाने पाहिलं, तर एका दिवसाची कमाई जवळपास २१ हजार रुपये होते. मात्र यात गॅस, मॅगीचे पॅकेट, डिस्पोजेबल प्लेट्स असे खर्च समाविष्ट नाहीत, त्यामुळे प्रत्यक्ष नफा या पेक्षा थोडा कमी असेल..सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरलएका दिवसात २० ते २१ हजारांची कमाई पाहून अनेक लोक चकित झाले, सोशल मीडियावर अनेक युजर्सनी गंमतीने कॉमेंट केली की, " आता नोकरी सोडू का? मीही मॅगी विकायला डोंगराळ भागात जाऊ का?" काहींचं म्हणणं आहे की रोज मॅगी विकली, तर महिन्याला ६ लाख रुपयांपर्यंत कमाई होऊ शकते. बादल थकून यांचा हा व्हिडिओ आतापर्यंत ३५ ते ३६ लाखाहून अधिक वेळ पहिला गेला असून, तो सातत्याने व्हायरल होत आहे..Rath Saptami 2026: रथ सप्तमीला बनत आहे 5 शुभ योग; जाणून घ्या या दिवशी काय करावं अन् काय नाही?.युजर्सच्या प्रतिक्रिया:sufiyan______23 यांनी लिहिलं – “भाऊ, डोंगरावर पेंग्विन भेटला का?” epic_editz18 या युजरने लिहिलं – “नाही, असं नाही. पाहा, 300 पॅकेटची एकूण कमाई 21,000 रुपये आहे. जर 300 पॅकेट × 20 रुपये = 6,000 रुपये, त्यात पेट्रोलचा खर्च 500 रुपये, कच्चा मॅगीच्या वाहतुकीसाठी ५ हजार रुपये असे एकूण ९ हजार ५०० रुपये खर्च. त्यानंतर एक हेल्पर ठेवावा लागेल, जो रोज हजार रुपये घेईल. अशा प्रकारे नफा ८ हजार रुपये राहतो. तरीही काही डिग्रीपेक्षा हे बरंआहे, पण खरा संघर्ष आहे. -१० अंश सेल्सियसमध्ये रोज काम करणं खूप कठीण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.