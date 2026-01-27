Trending News

Viral Maggi Video: डिग्रीपेक्षा कढई भारी? डोंगरात मॅगी विकून लाखोंची कमाई; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

Simple Maggi Stall is Generating Lakhs in Revenue: आजकाल डोंगराळ भागात मॅगी विकण्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. यामुळे एक कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकूर यांनी डोंगरात मॅगी विकण्याचा व्यवसाय सुरु केला. या छोट्या व्यवसायाच्या कमाईकडे पाहून नेटकरी थक्क झाले आहे
Viral Story of the Mountain Maggi Seller: डोंगराळ भागात फिरायला गेल्यावर गरमागरम मॅगी मिळतं नाही, असं क्वचितच होतं. थंड हवामान रस्त्याच्या कडेला खाण्याची मजाच वेगळी असते म्हणून डोंगरात फिरायला गेल्यावर पर्यटकांची पहिली पसंती ही मॅगीच असते. पण डोंगरात मॅगी विकणं खर्च फायदेशीर आहे का? या प्रश्नाचं उतत शोधण्यासाठी कंटेन्ट क्रिएटर बादल ठाकूर यांनी स्वतःच हा प्रयोग करून पहिला.

