दोन महायुद्धे आणि २० अमेरिकन राष्ट्रपतींच्या कारकिर्दीचे साक्षीदार असलेल्या ग्रॅमा यांचे निधन झाले आहे. १४१ वर्षांच्या वयात, ग्रॅमा सॅन दिएगो प्राणीसंग्रहालयातील सर्वात वयस्कर प्राणी होती आणि या गॅलापागोस कासवाच्या मृत्यूमुळे सर्वत्र दुःखाची लाट पसरली आहे. प्राणीसंग्रहालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ग्रॅमा २० नोव्हेंबर रोजी मरण पावली..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सॅन दिएगो प्राणीसंग्रहालयात हे कासव नेमके कधी आले हे माहित नसले तरी, १९२८ किंवा १९३१ मध्ये ब्रॉन्क्स प्राणीसंग्रहालयातून आणले गेले असावे असा अंदाज आहे. कालांतराने, ती तिच्या लाजाळू वर्तनाने पर्यटकांना आकर्षित करत राहिली..Raigad Video Viral: असा दिसायचा माझ्या राजाचा रायगड! शिवरायांच्या काळात किती भव्य होता? अद्भुत व्हिडिओ व्हायरल.प्राणीसंग्रहालयाची राणीग्रॅमा यांची काळजी घेणाऱ्या तज्ञांनी तिला प्रेमाने "प्राणीसंग्रहालयाची राणी" असे संबोधले होते. प्राणीसंग्रहालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वृद्धापकाळामुळे तिला हाडांच्या समस्या निर्माण झाल्या, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला..ग्रॅमा यांच्या मृत्यूनंतर, अनेक पर्यटकांनी सोशल मीडियावर तिची आठवण काढली आहे, ते लहानपणी तिला पहिल्यांदा कसे भेटले, हे शब्दात व्यक्त केले आहे..कासवे जंगलात १०० वर्षांहून अधिक काळ जगू शकतातगॅलापागोस कासवे जंगलात १०० वर्षांहून अधिक काळ जगू शकतात. ते मानवी बंदिवासात आणखी जास्त काळ जगण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीवरील सर्वात जास्त काळ जगणाऱ्या प्राण्याचा विक्रम हॅरिएट नावाच्या कासवाच्या नावावर होता, जो १७५ वर्षे जगला आणि ऑस्ट्रेलियन प्राणीसंग्रहालयात राहिला. २००६ मध्ये तिचा मृत्यू झाला..Virat Kohli आधी नाही म्हणाला, नंतर बोलला 'फक्त एक घ्या', खूप दिवसांनी भारतात आल्यावर केलं असं काही..., Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.