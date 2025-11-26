Trending News

Galapagos Tortoise “Gramma” Passes Away at San Diego Zoo : १४१ वर्षांची ग्रॅमा कासव सॅन डिएगो प्राणीसंग्रहालयात निधन; दोन महायुद्धांचे आणि २० अमेरिकन राष्ट्रपतींच्या कारकि‍र्दीची होती साक्षीदार
esakal

Sandip Kapde
Updated on

दोन महायुद्धे आणि २० अमेरिकन राष्ट्रपतींच्या कारकिर्दीचे साक्षीदार असलेल्या ग्रॅमा यांचे निधन झाले आहे. १४१ वर्षांच्या वयात, ग्रॅमा सॅन दिएगो प्राणीसंग्रहालयातील सर्वात वयस्कर प्राणी होती आणि या गॅलापागोस कासवाच्या मृत्यूमुळे सर्वत्र दुःखाची लाट पसरली आहे. प्राणीसंग्रहालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ग्रॅमा २० नोव्हेंबर रोजी मरण पावली.

