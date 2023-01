Viral News : लेकीने ठेवले सख्ख्या बापापासोबतच अनैतिक संबंध; मुल जन्माला आलं असं की...

Viral News : अनैतिक संबंधाच्या अनेक घटना तुम्ही ऐकल्या असाल पण सख्ख्या बापासोबतच एका लेकीनं अनैतिक संबंध ठेवल्याची घटना उघडकीस आली आणि या अनैतिक संबंधातून जन्माला असं बाळ आलं की तुमच्याही अंगावर काटा येणार. सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर चांगलचं व्हायरल होत आहे. (Viral News A woman fell in love with her father and became pregnant read story)

हे बाप लेकी एकमेकांच्या एवढ्या प्रेमात पडले की मुलीने चक्क स्वत:च्या नवऱ्याला धोका दिलाय. ऑस्ट्रेलियातील ही धक्कादायक घटना असून जॉन डिव्हस वडिलाचे नाव असून त्यांची मोठी मुलगी जेनीसोबत त्यांनी फिजिकल रिलेशन ठेवले.

सख्ख्या बापाने आपल्या पोटच्या लेकीसोबतच शारीरिक संबंध ठेवले आणि या संबंधातून प्रेग्नंटही झाली पण जेव्हा मुल जन्माला आलं तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला.

२००० साली ३१ वर्षीय जेनी तिच्या वडिलांना जॉन आणि त्याची तिसरी पत्नी डोरोथीला भेटायला त्यांच्या घरी आली होती. तेव्हा तिला दोन मुलंही होती. यावेळी त्यांच्यात अफेअर सुरू झालं आणि त्यांनी शारीरिक संबंधही ठेवले.

जेनी तिच्या वडिलांना वडिल म्हणून नाही तर एक वेगळा व्यक्ती ज्याच्या प्रेमात ती पडली, असे समजू लागली. जॉन आणि जेनीला आजही आपण काही चुकीचं केलं असं मान्य नाही. पुढे दोघांनीही आपल्या पार्टनरला सोडलं.

2008 साली जेनी आणि जॉनला कोर्टाच्या आदेशामुळे वेगळं व्हावं लागलं. याशिवाय त्यांना दोघांना झालेल्या दोन मुलांपैकी एका मुलाला जेनेटिक आजार होता. जन्मानंतर काही दिवसांत त्याचा मृत्यू झाला तर त्यांची दुसरी मुलगी सुखरुप आहे.

सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेचा विषया आहे. नेटकरी याप्रकरणावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे.