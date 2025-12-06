Viral Video: AI आलं अन् सगळंच बदललं! २०३२ चं जग पाहून तुम्हालाही प्रश्न पडेल, आपली जागा कुठे? भविष्य अतिशय जवळून पाहा

Trending News

AI future 2032 : एआयचं वाढतं साम्राज्य, बदलती नोकरीची वास्तव परिस्थिती आणि २०३२ पर्यंत माणसाचं नेमकं स्थान काय असू शकतं, याबाबत विचार करायला लावणारा हा व्हायरल ट्रॅव्हल व्ह्लॉग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतो आहे
२०३२ सालातल्या जगाची झलक दाखवणारा ‘ट्रॅव्हल व्ह्लॉग’ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. खुषदीप सिंग या युवकाने बनवलेल्या या व्हिडिओचे नाव आहे ‘२०३२ - ट्रॅव्हल व्ह्लॉग - एरा ऑफ एआय’. यापूर्वी खुषदीप सिंग याने अनेक व्हिडिओ बनवले आहे. AI च्या माध्यमातून त्याने प्रेक्षकांना भूतकाळात देखील नेले आहे.

