Viral Video: AI आलं अन् सगळंच बदललं! २०३२ चं जग पाहून तुम्हालाही प्रश्न पडेल, आपली जागा कुठे? भविष्य अतिशय जवळून पाहा

२०३२ सालातल्या जगाची झलक दाखवणारा 'ट्रॅव्हल व्ह्लॉग' सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. खुषदीप सिंग या युवकाने बनवलेल्या या व्हिडिओचे नाव आहे '२०३२ - ट्रॅव्हल व्ह्लॉग - एरा ऑफ एआय'. यापूर्वी खुषदीप सिंग याने अनेक व्हिडिओ बनवले आहे. AI च्या माध्यमातून त्याने प्रेक्षकांना भूतकाळात देखील नेले आहे. .२०३२ चे भविष्य अतिशय जवळून दाखवलेव्हिडिओत २०३२ चे भविष्य अतिशय जवळून दाखवले आहे. रस्त्यावरून चालताना सर्व कामे आता एआय रोबोट करताना दिसतात. लोकांना मार्ग दाखवण्यासाठी होलोग्राम स्वरूपातले आभासी सहाय्यक उभे असतात. दुकानांपासून ते ऑफिसपर्यंत सर्वत्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सामान्य झालेला दिसतो..19-minute viral video mystery: १९ मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओत काय? सोशल मीडियावर धुमाकूळ… शेवटी घडलं तरी काय?.हे चित्र फक्त प्रगतीचे नाहीपण हे चित्र फक्त प्रगतीचे नाही. खुषदीप सिंग म्हणतात, दिल्लीसारख्या शहरात आजही लाखो लोक बेरोजगार फिरताना दिसतात. कारण २०२४-२५ मध्ये जेव्हा एआयच्या येण्याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू होती, तेव्हा अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले..कौशल्ये शिकली नाहीत, नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेतले नाहीत. परिणामी, साध्या नोकऱ्याही हातातून गेल्या आणि आता फक्त रस्त्यावरून फिरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही..आपण खरंच तयार आहोत का?हा व्हिडिओ पाहून अनेक जण विचार करू लागले आहेत की, २०२६ जवळ येत असताना आपण खरंच तयार आहोत का? एआयच्या युगात आपले स्थान काय असेल? खुषदीपच्या या व्हिडिओने भविष्याची एक वेगळीच जागरूकता दोन्ही निर्माण केली आहे..Shegaon Viral Video: का चर्चेत असते शेगावची पार्किंग व्यवस्था? जगातील एकमेव सेवार्थ हायटेक वाहनतळ, माऊली व्हिडिओ पाहिल्यावर कळेल सत्य.डिस्क्लेमर-या बातमीत उल्लेख केलेला व्हिडिओ हा कल्पनाशक्ती व सध्याच्या तांत्रिक ट्रेंडवर आधारित असून तो भविष्याचा अधिकृत किंवा अचूक अंदाज नाही. यात दिलेली मते व दृश्ये संबंधित क्रिएटरची वैयक्तिक मांडणी आहेत. वाचकांनी माहितीचा उपयोग अंतिम सत्य मानून निर्णय घेऊ नये.