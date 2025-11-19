Trending News

Viral News : ऑफिसमध्ये मॅनेजर बनायचा हिटलर! सुट्टी-वर्क फ्रॉम होमवर विचारायचा शंभर प्रश्न; वैतागून तरुणाने केला धक्कादायक प्रकार

Toxic Workplace Manager Forces Resignation WFH Rules : ऑफिसमधील हुकूमशाही व्यवस्थेचा बळी ठरलेला तरुण; रेडिटवर शेअर केली धक्कादायक कहाणी
viral news&nbsp;Toxic office culture

viral news Toxic office culture

Saisimran Ghashi
Latest Office News : फरीदाबादमधील एका २३ वर्षीय तरुणाने ऑफिसमधील टॉक्सिक वातावरणामुळे अचानक नोकरी सोडल्याची धक्कादायक स्टोरी रेडिटवर शेअर केली आहे. वेळेवर पगार मिळत असूनही कार्यालयातील दबाव, विचित्र नियम आणि मॅनेजरचा हुकूमशाही स्वभाव यामुळे त्याचा संयम अखेर सुटला.

