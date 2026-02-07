Private Video Leak: पॉर्न सर्च करताना स्वतःचाच व्हिडिओ दिसला! हॉटेलमधील Hidden Camera मुळे व्हायरल झाले खासगी क्षण, कपल हादरलं

हाँगकाँगमधील एरिक नावाच्या एका व्यक्तीला इंटरनेटवर पॉर्न व्हिडिओ सर्च करत होता. यावेळी एका व्हिडिओमध्ये स्वतःला आणि त्याच्या मैत्रिणीला पाहून प्रचंड धक्का बसला. हे २०२३ मध्ये घडले, जेव्हा एरिक आणि त्याची मैत्रिणी चीनमध्ये सुट्टीसाठी गेले होते. ते एका हॉटेलमध्ये मुक्काम करत असताना, खोलीत लपवलेल्या कॅमेऱ्याने त्यांच्या वैयक्तिक क्षणांना चित्रित केले. हे फुटेज नंतर एका पॉर्न वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले..व्हिडिओबाबत एरिकने सांगितले की, ते दोघे खोलीत प्रवेश करताच दिसतात. त्यानंतर त्यांनी सामान खाली ठेवले आणि एकमेकांच्या जवळ येऊ लागले. मात्र, त्यांना अजिबात कल्पना नव्हती की हे सर्व काही कॅमेऱ्याने रेकॉर्ड होत आहे. हे फुटेज त्यांच्या परवानगीशिवाय ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यात आले, ज्यामुळे जगभरातील असंख्य नेटकऱ्यांनी ते पाहिले. त्यामुळे एरिक आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या जीवनात मोठी उलथापालथ झाली..एरिकने या घटनेचे वर्णन 'अत्यंत भयावह' असे केले आहे. जेव्हा त्याने प्रथम हे फुटेज पाहिले, तेव्हा त्याला विश्वासच बसत नव्हता की हे खरेच त्यांचेच आहे. त्याने ताबडतोब आपल्या मैत्रिणीला ही गोष्ट सांगितली, पण सुरुवातीला तिला वाटले की ही केवळ विनोद आहे. मात्र, जेव्हा तिने स्वतः ते पाहिले, तेव्हा ती पूर्णपणे हादरली. तिला भीती वाटली की कदाचित तिच्या ओळखीच्या सर्वच व्यक्तींनी मित्रमंडळी, कुटुंबीय, नातेवाईक आणि सहकारी, हे ऑनलाइन आधीच पहिले असेल..Viral News: बापाने लोकशाहीचा हक्क दाखवण्यासाठी नेलं, करामती पोरानं थेट EVM चं बटण दाबलं, महाराष्ट्रात कुठे घडली घटना?.या धक्क्यामुळे हे जोडपे काही आठवड्यांसाठी एकमेकांशी बोललेही नाहीत. आता, ते बाहेर पडतानाही सतर्क राहतात; ओळख लपवण्यासाठी ते नेहमी टोपी वापरतात आणि शक्यतो हॉटेल्स टाळण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ही घटना एक सततची सावली बनली आहे, ज्यामुळे त्यांना सतत असुरक्षित वाटते..या अनुभवानंतर एरिकच्या विचारसरणीत मोठा बदल झाला. त्याने असे व्हिडिओ पाहणे पूर्णपणे सोडले आहे. तसेच, अशा वेबसाइट्सना भेट देणेही त्याने बंद केले. एकदा त्याने तपासून पाहिले की त्यांचा व्हिडिओ अजूनही तिथे उपलब्ध आहे की नाही, आणि दुर्दैवाने तो अजूनही होता. चीनमध्ये अशा प्रकारचे स्पाय-कॅम पॉर्नोग्राफीचे प्रकार दहा वर्षांपासून सुरू आहेत. असे व्हिडिो तयार करणे आणि वितरित करणे कायद्याने प्रतिबंधित असले तरी, हॉटेल्समध्ये गुप्तपणे रेकॉर्डिंग करून हे फुटेज प्रसिद्ध केले जाते..या घटनेने एरिक आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या नात्यातील विश्वासाला मोठा धक्का बसला, पण त्यांनी एकत्र राहून या परिस्थितीचा सामना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या अनुभवातून शिकून इतरांना सतर्क राहण्याचे आवाहन एरिक करतो. हॉटेल्स किंवा सार्वजनिक ठिकाणी असताना कॅमेऱ्यांची शक्यता तपासणे आणि वैयक्तिक क्षणांना सुरक्षित ठेवणे हे आता त्यांच्या जीवनाचे भाग बनले आहे..Viral Video: ५ मजल्यांवरून थेट खाली! मालेगाव महापालिकेच्या लिफ्टमध्ये अडकले जीव… थरारक क्षण! व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.