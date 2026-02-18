Viral Video : तुम्हीही नाश्त्यात पोहे आवडीने खाता ? व्हायरल व्हिडिओ पाहून उघडतील डोळे

भारतात नाश्त्यासाठी सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या पोह्यांच्या पॅकेजिंग प्रक्रियेचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये पोहे जमिनीवर ढीग करून ठेवलेले दिसत असून, कामगार बिन हातमोजे आणि कोणत्याही स्वच्छता उपायांशिवाय ते पॅकेटमध्ये भरताना दिसत आहेत. यामुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे आणि अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .हा ३०-३५ सेकंदांचा व्हिडिओ X वर @Deepeshpatel87 या अकाउंटने शेअर केला होता, ज्यामध्ये कॅप्शन होते: "आपण नाश्त्यात जे पोहे खूप चवीने खातो ते असे पॅक केले जातात." हा व्हिडिओ लाखो वेळा पाहिला गेला असून, त्यावर शेकडो कमेंट्स आणि रिअॅक्शन्स आले आहेत. युजर @Deepeshpatel87 हे स्वतंत्र पत्रकार असून, त्यांचे ११,००० हून अधिक फॉलोअर्स आहेत..व्हिडिओमध्ये दिसते की, दोन कामगार जमिनीवर बसून पोह्यांचा मोठा ढीग हाताळत आहेत. ते थेट हाताने पोहे उचलून वजन करत आणि पॅकेटमध्ये भरत आहेत. कोणतेही हातमोजे, मास्क किंवा स्वच्छता किट दिसत नाही. उघड्या जागेत धूळ, माती आणि इतर घटक पोह्यांमध्ये मिसळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अन्न विषबाधा, पोटाचे विकार किंवा इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया एका युजरने लिहिले, "हे पाहिल्यानंतर तुम्ही पोहे खाण्याची हिंमत करणार नाही." दुसऱ्याने म्हटले, "जर मी प्रत्येक गोष्टीचे पॅकेजिंग पाहिले तर मी आयुष्यभर उपाशी राहीन." काहींनी FSSAI वर टीका केली: "FSSAI झोपला असेल की तो स्वतः पोहे पॅक करत असेल?" एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, "प्रीमियम पॅकेजिंगच्या बाहेर, आतमधून दूषित; FSSAI जागे व्हा!".काही युजर्सनी याला बचावात्मक भूमिका घेतली असून, म्हटले की "घरगुती पोहेही असेच बनतात" किंवा "इतकी सफाई अपेक्षित आहे का?" परंतु बहुसंख्य प्रतिक्रिया नकारात्मक आहेत. एका यूजरने लिहिले की, "हे dermatologist च्या दृष्टीने nightmare आहे – फंगल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आणि स्टार्च ऍलर्जीचा धोका." FSSAI नियमांनुसार अन्न पदार्थ हाताळताना स्वच्छता, हातमोजे आणि योग्य सुविधा अनिवार्य आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई होऊ शकते. या व्हिडिओमुळे ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढली असून, पॅकेज्ड फूडच्या गुणवत्तेवर आणि अन्न सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.