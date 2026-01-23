Python Tickling Viral Video : अजगरालाही होतात गुदगुल्या, तुमचाही विश्वास बसणार नाही, हा व्हिडिओ एकदा बघाच

सापांच्या भीतीने लोक सहसा त्यांच्या जवळही जात नाहीत, पण सोशल मीडियावर सध्या एक असा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्याने सर्वांच्या डोळ्यांतून भीती पळवली आणि आश्चर्य वाढवले आहे. या ३८ सेकंदांच्या क्लिपमध्ये एक माणूस ८ फूट लांबीच्या अजगराला न घाबरता गुदगुल्या करताना दिसतोय..व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती अजगराच्या शरीरावर हलकेच हात फिरवतो आणि लगेच अजगर थरथर कापू लागतो – अगदी माणसाला गुदगुल्या केल्यावर होतात तसे! हे पाहून अजगराची संवेदनशीलता आणि त्याची प्रतिक्रिया पाहून लोक अवाक झाले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इतक्या प्रचंड आकाराच्या आणि धोकादायक अजगरासमोर हा माणूस अजिबात घाबरलेला दिसत नाही; उलट तो त्याच्याशी खेळत असल्यासारखा वाटतो. अजगर स्वतःहून त्याच्या जवळ येऊन डोक्याला स्पर्श करतो, ज्यामुळे असं वाटतं की हे अजगर त्याने पाळलेले असावे..Viral Video : माणुसकीला लाज आणली ! दारात भीक मागायला आलेल्या महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल संताप.हा व्हिडिओ एक्सवर @GoosebumpsClip या अकाउंटने शेअर केला आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे: "कल्पना करा की तुमच्या शरीराचा एखादा भाग पाहण्यासाठी ८ फूट प्रवास करावा लागेल." (Imagine having to travel 8ft just to see a part of your own body.) हा व्हिडिओ आतापर्यंत ७.५ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला असून, ४,०००+ लाईक्स आणि अनेक कमेंट्स मिळाल्या आहेत. कमेंट्समध्ये लोक "हे खरंच पाळीव अजगर आहे का?", "अजगरांना गुदगुल्या होतात?", "धाडस आहे याचं!" अशा प्रतिक्रिया देत आहेत..अजगर विषारी नसतात, पण त्यांची पकड आणि आकार यामुळे ते अत्यंत धोकादायक मानले जातात. तरीही हा व्हिडिओ दाखवतो की योग्य प्रशिक्षण आणि विश्वासाने मोठे सापही माणसांशी मैत्रीपूर्ण वागू शकतात. ही क्लिप पाहून सर्पप्रेमी आणि सापाची भीती असणारे दोघेही एकदा तरी थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाहीत हे मात्र खरं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.