Viral Video: 'सोशल मीडिया'वर टास्क; गायीला खाऊ घातलं चिकन, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी झोडपून काढला

Delhi University student fed chicken momos to a cow during a social media task: अशा प्रकारचं कृत्य केल्याने त्या युवकाला हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी चांगलाच चोप दिला आहे.
social media viral video

esakal

संतोष कानडे
Social Media Task: दिल्ली विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थ्याने गायीला चिकन मोमोज् खाऊ घातल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. घटनेची माहिती मिळताच हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी युवकाला बेदम चोप दिला आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. सोशल मीडियातील एका टास्कमुळे हा प्रकार घडल्याचं पुढे येतंय.

Social Media
delhi
Hindu religion
viral video

