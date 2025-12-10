Viral Video: 'सोशल मीडिया'वर टास्क; गायीला खाऊ घातलं चिकन, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी झोडपून काढला

Social Media Task: दिल्ली विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थ्याने गायीला चिकन मोमोज् खाऊ घातल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. घटनेची माहिती मिळताच हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी युवकाला बेदम चोप दिला आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. सोशल मीडियातील एका टास्कमुळे हा प्रकार घडल्याचं पुढे येतंय..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतल्या न्यू कॉलनी इथे राहणारा ऋतिक नावाचा एक युवक दिल्ली विद्यापीठात बीएचं शिक्षण घेतो. त्याचे वडील दुकानदार आहेत तर आई डॉक्टर. सोशल मीडिया अॅप प्रिज्मवर त्याला मोमो खाण्याचा टास्क मिळाला होता. अॅपवर लाईव्ह येऊन तो मोमो खात होता..'ती खंबीरपणे माझ्यासोबत उभी राहिली... या कमबॅकचं श्रेय तिचच...', Hardik Pandya ची 'मन की बात' ओठांवर आली... प्रेमाची कबुली.दोन प्लेट मोमोज् खाल्ल्यानंतर त्याला एकही घास जात नव्हता. मग त्याने तिथे असलेल्या गायीच्या पुढ्यात प्लेट केली आणि मोमो खाऊ घातले. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला. व्हिडीओ गोरक्षकांपर्यंत पोहोचला. सोमवारी हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ऋतिकचं घर गाठलं आणि त्याच्या वडिलांसोबत बोलतानाचा व्हिडीओ केला..Mumbai News: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा! ७ जिल्ह्यांत ६५ वसतिगृहे उभारली; पण कुठे? जाणून घ्या ठिकाणांची नावे....व्हिडीओमध्ये हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ऋतिकच्या वडिलांना माफी मागा, असं म्हटलं. पोलिसांनी या प्रकरणी युवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सेक्टर-५६ पोलिसांनी आरोपीला जामीन मिळाल्याचं सांगितलं. त्याच्याविरुद्ध पशूंना अस्वच्छ पदार्थ खाऊ घालणे आणि भावना भडकावल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.