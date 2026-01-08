Viral Video : धावत्या ट्रेनमध्ये मोबाईल चोरणे पडले महागात, महिलेने चोराला शिकवली 'अशी' अद्दल, व्हिडिओ व्हायरल, सर्वत्र होतेय कौतुक

ट्रेनमधील चोरी आणि अपघातांच्या घटनांशी संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर वारंवार व्हायरल होतात. सध्या ट्रेनमधील मोबाईल फोन चोरीचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, एक महिला रेल्वेच्या दरवाजा जवळ उभी असल्याचे दिसून येते. स्टेशनवर ट्रेन हळू चालत असल्याचे दिसून येते. ती महिला आरामात उभी आहे, बाहेर पाहत आहे आणि तिला माहित नाही की जवळ उभा असलेला एक पुरूष तिच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. या संधीचा फायदा घेत, चोर हुशारीने तिचा मोबाईल फोन चोरतो..व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की चोर घाई न करता महिलेच्या खिशातून अलगद मोबाईल फोन काढतो आणि नंतर संशय येऊ नये म्हणून लगेच मागे उभा राहतो. काही सेकंदांनंतर महिलेला काहीतरी विचित्र वाटते. तिला समजते की तिचा मोबाईल फोन कदाचित तिच्या खिशात नाही. घाबरून ती तिचा खिशात शोधू लागते. दरम्यान, संपूर्ण चोरी पाहणारा ट्रेनमधील दुसरा एक व्यक्ती त्या महिलेकडे जातो आणि हातवारे करून तिला फोन कोणी चोरला हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ती महिला लगेच संशयिताला ला मोबाईल परत देण्यास सांगते पण तो आपण मोबाईल चोरला नसल्याचे सांगून टाळाटाळ करु लागतो..हा व्हिडिओ @danewaliaswaran नावाच्या x अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये पुढे, तुम्हाला आणखी तीन किंवा चार लोक जमलेले दिसतील. गर्दी वाढत असताना, चोर घाबरतो. लोक त्याला कठोरपणे विचारपूस करू लागतात आणि त्याची झडती घेण्याची धमकी देतात. घाबरून, चोर शेवटी खिशातून फोन काढून महिलेला परत करतो. अशा प्रकारे, महिलेच्या सतर्कतेमुळे आणि जबाबदार प्रवाशाच्या मदतीमुळे तिचा फोन वाचला. तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा व्हिडिओ एखाद्या फ्रॅंकचा भाग असू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.