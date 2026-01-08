Trending News

Viral Video : धावत्या ट्रेनमध्ये मोबाईल चोरणे पडले महागात, महिलेने चोराला शिकवली 'अशी' अद्दल, व्हिडिओ व्हायरल, सर्वत्र होतेय कौतुक

Mobile Stolen in Train : महिलेला मोबाईल हरवल्याची जाणीव होताच तिने शोधाशोध सुरू केली. एका सतर्क प्रवाशाने इशाऱ्याने चोरीकडे लक्ष वेधल्याने चोर पकडला गेला. गर्दी वाढल्यानंतर चोर घाबरून मोबाईल परत देतो; मात्र हा व्हिडिओ प्रँक असण्याची शक्यता आहे.
Viral Video : धावत्या ट्रेनमध्ये मोबाईल चोरणे पडले महागात, महिलेने चोराला शिकवली 'अशी' अद्दल, व्हिडिओ व्हायरल, सर्वत्र होतेय कौतुक
Yashwant Kshirsagar
ट्रेनमधील चोरी आणि अपघातांच्या घटनांशी संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर वारंवार व्हायरल होतात. सध्या ट्रेनमधील मोबाईल फोन चोरीचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, एक महिला रेल्वेच्या दरवाजा जवळ उभी असल्याचे दिसून येते. स्टेशनवर ट्रेन हळू चालत असल्याचे दिसून येते. ती महिला आरामात उभी आहे, बाहेर पाहत आहे आणि तिला माहित नाही की जवळ उभा असलेला एक पुरूष तिच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. या संधीचा फायदा घेत, चोर हुशारीने तिचा मोबाईल फोन चोरतो.

