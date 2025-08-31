Viral Video: रील साठी काय पण ! रेल्वे पुलावर उभी राहिली मुलं, समोरुन ट्रेन येताच... पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

सध्याच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर खूप सामान्य झाला आहे. प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहे आणि इंटरनेट पॅक देखील स्वस्त आहे, त्यामुळे लोक सोशल मीडियाचा खूप वापर करत आहेत. लहान मुले देखील सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर दिसून येतात. .जर तुम्ही सोशल मीडियावर असाल तर तुम्ही एका दिवसात अनेक वेगवगळे व्हिडिओ पाहत असाल. काही व्हिडिओ पाहिले की असे वाटते की लोक रीलसाठी किती वेडे झाले आहेत. अनेक लोक रीलसाठी आपला जीवही धोक्यात घालतात. सध्या व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये असेच काहीतरी दिसत आहे..व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय आहे? सध्या व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये असे दिसते की तीन मुले रेल्वे पुलावर उभी आहेत, खाली एक नदी आहे. आता काय होते ते असे की ते तिथे उभे आहेत आणि ट्रेन त्यांच्या जवळ येताच, तिघेही एक-एक करून पाण्यात उडी मारतात. आता जर एक-दोन सेकंद उशीर झाला असता तर काहीही घडू शकले असते. व्हिडिओ पाहून असे समजते की काही लोक रीलसाठी पूर्णपणे वेडे झाले आहेत आणि ते त्यांचे जीवन देखील धोक्यात घालू शकतात..तुम्ही पाहिलेला व्हिडिओ @Sparkes_hub नावाच्या अकाउंटवरून X प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यात आला आहे. अनेकांनी व्हिडिओ पाहिला असेल. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका युजरने कमेंट केली आणि लिहिले - त्यांना त्यांच्या जीवाचीही पर्वा नाही. दुसऱ्या युजरने लिहिले -नशीब पाय वाचला. तिसऱ्या युजरस लिहिले - ट्रेन उशिरा आली नाही, यमराजने फक्त थोडा उशीर केला. चौथ्या यूजरने लिहिले - सर्व मुले त्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत.तर आणखी एका युजरने लिहिले - ही मुलं वेडी झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.