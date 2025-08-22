Trending News

Viral video: Cute कासवांचा गोपनीय मेळावा... व्हायरल व्हिडिओ पाहिला का?

Viral Underwater Turtle Meeting Video Leaves Netizens Amazed | कासवांचा पाण्याखालील अनोखा मेळावा व्हायरल; नेटिझन्समध्ये उत्सुकता!
A group of turtles sits underwater in a circular formation, resembling a secret meeting. This viral turtle video highlights the mystery of nature
A group of turtles sits underwater in a circular formation, resembling a secret meeting. This viral turtle video highlights the mystery of natureesakal
Sandip Kapde
सोशल मीडियावर एक अनोखा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्याने नेटकऱ्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. या व्हिडिओमध्ये कासवांचा एक समूह पाण्याखाली गोलाकार रचनेत बसलेला दिसतो, जणू काही ते गुप्त बैठक घेत आहेत! हा व्हिडिओ इन्स्टाग्राम आणि X वर लाखो व्ह्यूज मिळवत आहे, आणि नेटिझन्समध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

