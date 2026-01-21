Trending News

Viral Video: अडीच लाखांची साडी अन् पहाटे 4 वाजल्यापासून रांग! महिलांची क्रेझ पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

Viral Video news: सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या कर्नाटकमधील केएसवायसी शोरूमचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Puja Bonkile
सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (केएसआयसी) च्या शोरूमबाहेर एक विचित्र दृश्य पाहायला मिळत आहे. महिला पहाटे 4 वाजल्यापासून अस्सल म्हैसूर सिल्क साड्या खरेदी करण्यासाठी रांगा लावत आहेत. या साड्यांची किंमत २३,००० हजार ते २.५ लाखरुपयांपर्यंत आहे.

