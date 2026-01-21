Viral Video: अडीच लाखांची साडी अन् पहाटे 4 वाजल्यापासून रांग! महिलांची क्रेझ पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (केएसआयसी) च्या शोरूमबाहेर एक विचित्र दृश्य पाहायला मिळत आहे. महिला पहाटे 4 वाजल्यापासून अस्सल म्हैसूर सिल्क साड्या खरेदी करण्यासाठी रांगा लावत आहेत. या साड्यांची किंमत २३,००० हजार ते २.५ लाखरुपयांपर्यंत आहे. .नियम असा आहे की प्रत्येक ग्राहकाला फक्त एक साडी मिळेल आणि रांगेत लागण्यासाठी टोकन आवश्यक आहे. बाजारात अस्सल म्हैसूर सिल्क साड्यांचा जीआय टॅगसह शुद्ध म्हैसूर सिल्क तयार करण्याचा अधिकार असलेल्या केएसआयसीने बनवलेल्या साड्यांचा, मोठा तुटवडा आहे. ही समस्या २०२५ पासून कायम आहे आणि २०२६ मध्येही लवकरच संपेल असे दिसत नाही..या कमतरतेचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कार्पोकेशनकडे प्रशिक्षित विणकर आणि कारागीरांची मर्यादित संख्या आहे. एका कारागिराला कामासाठी तयार होण्यासाठी 6-7 महिने लागतात. शिवाय, उत्पादन हे सरकार-प्रशिक्षित कामगारांपुरते मर्यादित आहे. यामुळे जलद वाढ अशक्य होते. लग्नाचा हंगाम, वरलक्ष्मी पूजा, गौरी-गणेश उत्सव आणि दिवाळी यासारख्या सणांमध्ये मागणी अचानक वेगाने वाढते. परिणामी, शोरूममधील साठा काही क्षणातच संपतो. काही जण या परिस्थितीची तुलना माजी सोव्हिएत युनियनशी करतात, जिथे वस्तूंचा तीव्र तुटवडा होता..फरक एवढाच आहे की KSIC चांगल्या आणि दर्जेदार साड्यांची गॅरेंटी देते. तर खाजगी कंपन्या अनेकदा ग्राहकांना बनावट किंवा चिनी कृत्रिम रेशीम विकतात. याचे एक उदाहरण तिरुपतीमध्ये पाहायला मिळाले, जिथे एक खाजगी कंत्राटदार भाविकांना बनावट रेशीम पुरवत होता. यामुळे, आज म्हैसूर रेशीम केवळ एक कापड नाही तर विश्वास आणि वाट पाहण्याची कहाणी आहे..हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर @ByRakeshSimha नावाच्या अकाउंटने शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पोस्ट होताच कमेट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव करण्यात आला आहे. अनेक यूजर्संनी थम आणि हार्ट इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.