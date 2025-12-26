Trending News

Viral Video: थंडीने गारठलात? 50 रुपयांचा देसी हीटर पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Todays Viral Video 2025: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका माणसाने नवा शोध लावला आहे. त्याने सामान्य विटांपासून घरगुती हीटर तयार केला आणि त्यावर अन्न शिजवले आहे. या अनोख्या नवोपक्रमाने सोशल मीडियावरील लोकांना आश्चर्यचकित केले आहे.
Desi Heater Viral Video: घर, भिंत किंवा छप्पर बांधण्यासाठी सामान्यतः वीटांचा वापर केला जातो. परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की त्यापासून अन्न देखील शिजवता येते? हा प्रश्न तुम्हाला क्षणभर विचित्र वाटेल, परंतु सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडिओने लोकांना आश्चर्यचकित केले आहे.

