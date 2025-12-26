Viral Video: थंडीने गारठलात? 50 रुपयांचा देसी हीटर पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Desi Heater Viral Video: घर, भिंत किंवा छप्पर बांधण्यासाठी सामान्यतः वीटांचा वापर केला जातो. परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की त्यापासून अन्न देखील शिजवता येते? हा प्रश्न तुम्हाला क्षणभर विचित्र वाटेल, परंतु सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडिओने लोकांना आश्चर्यचकित केले आहे. .या व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीने सामान्य विटेपासून असा घरगुती हीटर बनवला आहे. त्यावर अन्न शिजवताना देखील दाखवले आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला, ती व्यक्ती एक सामान्य वीट दाखवते आणि हीटर बनवण्यासाठी त्यावर एक डिझाइन तयार करते. ही डिझाइन लहरी आकाराची आहे, जेणेकरून उष्णता संपूर्ण परिसरात पसरू शकेल. त्यानंतर, त्या डिझाइनमध्ये एक वायर घातली जाते, जी विजेशी जोडली जाते..हा स्वदेशी जुगाड इलेक्ट्रिक सॉकेटमध्ये जोडताच, वीट हळूहळू गरम होऊ लागते. काही वेळातच, वीट इतकी गरम होते की त्यावर भांडे ठेवून अन्न शिजवता येते. व्हिडिओमध्ये वर ठेवलेल्या भांड्यात अन्न शिजवले जात असल्याचे दाखवले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रयोग एखाद्या विज्ञान प्रयोगासारखा वाटतो. .या व्हिडिओने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की स्वदेशी जुगाड आणि भारतीय विचारसरणीला सीमा नाहीत. मर्यादित संसाधनांमध्ये नवीन उपाय शोधण्याच्या कलेमुळे लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि म्हणूनच हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ maximu_manthan या इंस्टा अकाउंचवर शेअर करण्यात आला आहे. यावर लाइक्स आणि कमेंट्साचा वर्षाव झाला आहे. .नेटकऱ्यांच्या कमेंट्सया व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. त्या व्यक्तीचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर यूजर्स विविध कमेंट्स देखील करत आहेत. एकाने लिहिले: "एक नवीन कल्पना उघड झाली आहे भाऊ", दुसऱ्याने लिहिले: "जुगाडू लाल जी यांना सलाम", तिसऱ्याने लिहिले: "आतापर्यंत स्मार्ट मीटर बसवले आहेत." तर अनेक यूजर्संनी थम इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.