Viral Video : स्वप्नांना वय नसतं! 52 वर्षीय महिलेची यूट्यूबवरून पहिली कमाई, पण तिच्या मुलीने असं काही केलं की...व्हिडिओ व्हायरल

Video : सोशल मीडियावर एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. ५२ वर्षीय एका महिलेला यूट्यूबवरून पहिला पगार मिळाला आणि त्याच्या आनंदाने त्या आईच्या चेहऱ्यावरची चमक पाहून त्यांची मुलगी अंशुल परीक भावुक झाली. हा खास क्षण अंशुलने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आणि तो क्षणात व्हायरल झाला..व्हिडिओत अंशुल आईला विचारते, "काय झालं मम्मी?" आई फोन दाखवत गर्वाने सांगतात, "मला ५२ वर्षांच्या वयात यूट्यूबवरून पहिली कमाई मिळाली आहे, आणि तेही फक्त सहा महिन्यांत!" आईच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आणि चेहऱ्यावर आत्मविश्वास दिसतो. त्या स्वतःला श्रेय देत म्हणतात, "मी खूप मेहनती आहे." हा क्षण फक्त पैशां पुरता मर्यादित नाही, तर स्वप्न पूर्ण होण्याचा वेगळाच आनंद आहे..व्हिडिओवर लिहिले आहे, "स्वप्नांना वय नसतं, फक्त मेहनत लागते आणि त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवलं." अंशुलने कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "मी proud daughter आहे." यूट्यूब क्रिएटर्स इंडियानेही त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांची जर्नी अतिशय प्रेरणादायी म्हटली. सोशल मीडियावर लोकांच्या प्रतिक्रिया कौतुकाने भरल्या आहेत. एकाने लिहिलं, "ताई, खूप खूप अभिनंदन, अशाच पुढे जा!" दुसऱ्याने म्हणाले, "वय फक्त आकडा आहे, तुम्ही सिद्ध केलंत.".अनेकांनी आईच्या मेहनतीचे आणि मुलीच्या सपोर्टचे कौतुक केले. कमेंट्समध्ये प्रोत्साहनाचा पूर आला आहे. पुढे चालू ठेवा, आम्ही सोबत आहोत अशा हजारो कमेन्ट आल्या..हा व्हिडिओ दाखवतो की, डिजिटल जग हे फक्त तरुणांचं नाही. मेहनत आणि धैर्य असेल तर कोणत्याही वयात स्वप्नं उंचाऊं शकतात. ही आई लाखो लोकांना प्रेरणा देतेय की, कधीही उशीर झालेला नसतो तुम्ही फक्त सुरुवात करा. आई-मुलीचा हा प्रेमळ बॉन्ड आणि यशाची गोष्ट प्रत्येकाच्या मनाला भुरळ घालते.