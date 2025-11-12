Viral Video: सहा बायका... एकाच वेळी सर्व गर्भवती; सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, नेमकं प्रकरण काय?

सोशल मीडियावर काय व्हायरल होईल काही सांगता येत नाही. व्हायरल होणाऱ्या गोष्टी इतक्या विचित्र असतात की त्यावर विश्वास ठेवणे देखील आहे. एका आफ्रिकन कुटुंबाशी संबंधित अशीच एक गोष्ट व्हायरल होत आहे. एका व्हिडिओमध्ये असा दावा केला जात आहे की एका पुरुषाला सहा बायका आहेत आणि त्या सर्व एकाच वेळी गर्भवती आहेत. व्हिडिओमध्ये देखील त्याच्या सर्व बायका गर्भवती दिसत आहेत..घर प्रसूती वॉर्डसारखे दिसतेवृत्तानुसार, या आफ्रिकन पुरुषाची तुलना केनियाच्या प्रसिद्ध 'बहुपत्नीत्ववादी राजा' अकुकू डेंजरशी केली जात आहे. त्याच्या सर्व बायका एकाच वेळी गर्भवती राहिल्याने हा पुरुष आता चर्चेचा विषय बनला आहे. शेजाऱ्यांनी सांगितले की घरातील सर्व महिला एकाच वेळी गर्भवती असल्याने त्याचे घर प्रसूती वॉर्डसारखे दिसते..व्हायरल व्हिडिओ पाहून लोक हैराणव्हायरल व्हिडिओ पाहून लोक हैराण झाले आहेत आणि सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका व्यक्तीने विनोदाने लिहिले आहे की, 'हा माणूस करोडपती असावा.' तर काही जण त्याला थांबण्याचा सल्ला देत आहेत..Viral Video: पठ्ठ्याने रिलसाठी चक्क धावत्या ट्रेनच्या दरवाजात केली आंघोळ, पण नंतर बसला मोठा झटका; पाहा नेमकं काय घडलं ?.अतिशय गंभीर समस्यादुसरीकडे, काही नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे की ही एक अतिशय गंभीर समस्या. हे मजेदार नाहीये. ही इंस्टाग्रामवरील सर्वात भयानक गोष्ट आहे. त्या माणसाचे वय पहा आणि नंतर या मुली. हे सर्व दयनीय असल्याचे नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे..बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेची आठवणही घटना आफ्रिकेतील बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेची आठवण करून देते. अकुकू डेंजर हा केनियातील एक प्रसिद्ध व्यक्ती होता, ज्याने १०० हून अधिक बायका केल्या आणि शेकडो मुले होती. या नव्या व्हिडिओतील पुरुषानेही असेच काहीतरी केल्याचा दावा आहे. मात्र, व्हिडिओची सत्यता तपासली नाही. अनेकदा सोशल मीडियावर अशा स्टंट्स केले जातात.लोकांनी महिलांच्या शोषणाची चिंता व्यक्त केली आहे. एका कमेंटमध्ये म्हटले आहे की, 'हा माणूस सुपरमॅन आहे!' दुसऱ्या कमेंटमध्ये, 'महिलांना स्वातंत्र्य हवे, असे नाही.' हे प्रकरण लैंगिक समानता आणि सांस्कृतिक प्रथांवर प्रश्न उपस्थित करते..डिस्क्लेमर:ही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर आधारित आहे. व्हिडिओमधील दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केलेली नाही. त्यातील माहिती खरी असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. ही कथा केवळ मनोरंजन आणि चर्चेसाठी प्रसारित केली जात आहे. वाचकांनी ती तथ्य म्हणून स्वीकारू नये..मोदींचं सरकार! बॉम्ब फोडायला येणाऱ्यांना बॉर्डरवरच संपवतात; तो असं म्हणाला अन् पाठीमागे ब्लास्ट झाला, VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.