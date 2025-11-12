Trending News

Viral Video: सहा बायका... एकाच वेळी सर्व गर्भवती; सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, नेमकं प्रकरण काय?

African Man Six Wives Pregnant Simultaneously Sparks Global Reactions : सहा बायका एकाच वेळी गर्भवती; आफ्रिकन कुटुंबाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Viral Video: सहा बायका... एकाच वेळी सर्व गर्भवती; सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, नेमकं प्रकरण काय?
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोशल मीडियावर काय व्हायरल होईल काही सांगता येत नाही. व्हायरल होणाऱ्या गोष्टी इतक्या विचित्र असतात की त्यावर विश्वास ठेवणे देखील आहे. एका आफ्रिकन कुटुंबाशी संबंधित अशीच एक गोष्ट व्हायरल होत आहे. एका व्हिडिओमध्ये असा दावा केला जात आहे की एका पुरुषाला सहा बायका आहेत आणि त्या सर्व एकाच वेळी गर्भवती आहेत. व्हिडिओमध्ये देखील त्याच्या सर्व बायका गर्भवती दिसत आहेत.

Loading content, please wait...
Video
(video)
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com