Baby Elephant Viral Video: किती गोड! हत्तीचं पिल्लू कॅफेत गेलं अन् दिलेली ऑर्डर पाहून नेटकरी करतायत कौतुक

Viral Video: आजकाल सोशल मिडियावर अनेक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी हसवणारे, कधी रडवणारे तर कधी थेट मन जिंकणारे. पण सध्या असाच एक व्हिडीओ सोशल मिडियावर तुफान चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओत ना एखादा अभिनेता आहे, ना एन्फ्लुएसर. पण तरीही लाखो लोकांचं लक्ष त्या व्हिडिओने वेधून घेतले आहे. .या व्हायरल व्हिडिओचा खरा हिरो लहान गोंडस हत्तीचे पिल्लू आहे. हत्तीच पिल्लू जे थेट एका कॅफेमध्ये जातो. सुरुवातीला सगळे घाबरतात पण काही क्षणात सगळं वातावरण प्रेम, क्युटनेस आणि हसण्यात बदलतं. हा व्हिडिओ एका कॅफेमधील आहे. कॅफेमध्ये लोक निवांत बसून चहा कॉफी घेत असतात. एकमेकांशी गप्पा मारत असतात..व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे की हत्तीच पिल्लू कॅफेमध्ये येतं. त्याला पाहताच काही सेकंद सगळेच गडबडतात. काही लोक घाबरुन खुर्चीतून उठतात, तर काही मागे सरकतात. एवढा मोठा प्राणी अचानक समोर आला की धडधड वाढणं साहजिक आहे. पण नंतर हत्ती शांतपणे उभा राहिला. तो कोणालाही त्रास देत नाही. , कोणत्याही वस्तूंला हात लावत नाही..कॅफेमधील एक व्यक्ती त्याला प्रेमानं दूध देतो. अगदी लहान बाळाला देतो तसं दूध पिताना हत्तीचं पिल्लू दिसतं आणि तिथे उपस्थित सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू येतं. हा व्हायरल व्हिडिओ @AMAZlNGNATURE या अकाउंवर पोस्ट करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही तासांतच तुफान व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ पाहून सोशल मिडियावर कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव झाला आहे. एका यूजरने लिहिले की आजवरचा सगळ्यात क्युट कस्टमर, तर दुसऱ्याने यूजरने लिहिले पहिले घाबरलो, नंतर प्रेमात पडलो, तिसऱ्याने लिहिले माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील नातं दाखवणारा वाटतोय. तर अनेक यूजर्संनी हॉर्ट शेप दिले आहे..