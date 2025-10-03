Video: अन् त्याने जोरात आईला ओढलं; तीन वर्षांच्या चिमुकल्याने पाच सेकंदात वाचवला आईचा जीव

नवी दिल्लीः देव तारी त्याला कोण मारी, असं म्हटलं जातं. पण एका आईचा जीव वाचवायला तीन वर्षांचा चिमुकला देवाच्या रुपाने धावला, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. या चिमुकल्याने आपल्या आईला वाचवल्याचा व्हिडीओ चांगलाच चर्चेत आला आहे. एक सेकंदही उशीर झाला असता तर दोघांचाही जीव धोक्यात आला असता..ही घटना बिहारच्या किशनगंजमधल्या सौदागर पट्टी भागात घडली आहे. एका कपड्याच्या दुकानाबाहेर एक महिला आपल्या तीन वर्षांच्या मुलासोबत उभी होती. मुलाने जेव्हा वरती बघितलं आणि त्याला धोका दिसला. त्याने तातडीने आईचा हात धरुन मागे खेचलं. त्यानंतर एका क्षणात तिथे उच्चदाब विद्युत वाहिनी कोसळली. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. त्याचा व्हिडीओदेखील पुढे आलाय..IND vs WI 1st Test Live: अरे आताच फिफ्टी झाली होती, कशाला घाई केली! Shubman Gill चा चुकीचा फटका अन् विंडीजला मिळाली विकेट.तीन वर्षांचा हा धाडसी चिमुकला गुरुवारी दुपारी आईसोबत दुकानाबाहेर उभा होता. बालसुलभ नजरेने तो इकडे-तिकडे बघत होता. याचवेळी त्याने वरती बघितलं आणि त्याला काहीतरी अघटित होत असल्याचे संकेत मिळाले. त्याला विद्युत वाहिनीवर काहीतरी स्पार्किंग होताना दिसलं. त्याने लगेच आपल्या आईचा हात धरला आणि तिला मागे खेचलं. हे सगळं एका दोन सेकंदांमध्ये घडलं..IND vs WI 1st Test Live: KL Rahul ने शतकानंतर का वाजवली शिट्टी? या नव्या सेलिब्रेशनमागचं नेमकं कारण काय?.त्यानंतर लगेचच ११ हजार व्होल्टची एक तार बरोबर त्याच जागेवर पडली, जिथे हे दोघे उभे होते. जर त्या चिमुकल्याने आपल्या आईने खेचलं नसतं तर तिथे दोघांचाही जीव गेला असता. आजूबाजूचे लोक हा सगळा प्रकार केवळ बघतच राहिले. अनेकांनी घटनेचे सीसीटीव्ही बघून आश्चर्य व्यक्त केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.