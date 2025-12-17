Trending News

Viral Video: दिवस-रात्र मेहनत, पण कमाई फक्त 15 रुपये! ब्लिंकिट डिलिव्हरी बॉयचा इमोशनल व्हिडिओ चर्चेत

Viral Video: दिल्लीतील ब्लिंकिट डिलिव्हरी एक्झिक्युटिव्हचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये त्याची दैनंदिन कमाई समोर आली आहे. या पोस्टमुळे गिग कामगारांच्या पगार आणि कामाच्या परिस्थितीबद्दल चर्चा सुरू झाली.
Puja Bonkile
Blinkit Delivery Boy earns 15 rupees Viral Video: ब्लिंकिटवर आजकाल ए टू झेड सर्व वस्तू ऑनलाइन मागवता येतात. सध्या सोशल मिडियावर ब्लिंकिटवर डिलिव्हरी बॉयचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात त्याने प्रत्येक डिलिव्हरीसाठी किती पैसे कमावतो हे सांगितले आहे. या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

