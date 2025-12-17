Viral Video: दिवस-रात्र मेहनत, पण कमाई फक्त 15 रुपये! ब्लिंकिट डिलिव्हरी बॉयचा इमोशनल व्हिडिओ चर्चेत

Blinkit Delivery Boy earns 15 rupees Viral Video: ब्लिंकिटवर आजकाल ए टू झेड सर्व वस्तू ऑनलाइन मागवता येतात. सध्या सोशल मिडियावर ब्लिंकिटवर डिलिव्हरी बॉयचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात त्याने प्रत्येक डिलिव्हरीसाठी किती पैसे कमावतो हे सांगितले आहे. या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. .एका दिवसात 28 ऑर्डर पूर्ण करून, 15 तास काम करून त्याने 763 रुपये कमावले, असे या व्हिडिओत स्पष्ट सांगितले आहे. त्याने ब्लिंकिट अॅपवरील स्क्रीनशॉट वापरून त्याची कमाई दाखवली, आणि दिवसाच्या शेवटच्या ऑर्डरमुळे त्याला फक्त 15.83 रुपये मिळाले हे अधोरेखित केले. त्याची सरासरी कमाई प्रति तास 52 रुपये दाखवण्यात आली, ज्यामुळे या क्षेत्रातील गिग वर्कच्या आर्थिक शाश्वततेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे..हा व्हिडिओ पोस्ट होताच व्हायरल झाला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 7 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. अनेक यूजर्संनी कामाचे तास आणि कमाईची रक्कम यांच्यातील तफावतीवर भाष्य केले, तर अनेक प्रेक्षकांनी परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी "स्वस्त मानवी श्रमाचे शोषण" अशे म्हटले आहे. आप खासदार राघव चढ्ढा यांनी एक्सवर व्हायरल व्हिडिओचा स्क्रीनशॉट शेअर केल्यानंतर या चर्चेला आणखी जोर आला. "अॅप्स आणि अल्गोरिदमच्या मागे लपलेले पद्धतशीर शोषण" असे म्हणत चढ्ढा म्हणाले की, गिग कामगारांना कमी वेतन देऊन आणि जास्त काम करून भारत आपली डिजिटल अर्थव्यवस्था उभारू शकत नाही. गिग कामगारांसाठी योग्य वेतन, मानवी कामाचे तास आणि सामाजिक सुरक्षा या बाबींवर चर्चा होऊ नये यावर त्यांनी भर दिला..व्हिडिओ आणि त्यानंतरच्या चर्चेमुळे गिग इकॉनॉमी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या परिस्थितीवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले आहे. ज्यामुळे भारतातील डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या भविष्यातील चौकटीबद्दल कंपन्या आणि धोरणकर्त्यांना प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.