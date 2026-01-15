Trending News

Viral Video : प्रेयसीची वाढदिवशी इच्छा राहिली अपूर्ण, प्रियकराने २६ किमी धावून केली पूर्ण; व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने

Birthday Surprise Viral : सिमरनची इच्छा आजारपणामुळे अपूर्ण राहिल्याने अविकने ती स्वतः पूर्ण केली. हा भावनिक व्हिडिओ @simranxavik या संयुक्त इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आला. व्हिडिओने सोशल मीडियावर लाखो लोकांची मने जिंकत प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.
A Bengaluru-based man runs 26 kilometers on his girlfriend’s birthday, capturing the emotional journey in a viral Instagram video that has touched millions.

Yashwant Kshirsagar
वाढदिवसाला फुले, चॉकलेट किंवा सरप्राईज डिनर देणे सामान्य असले तरी, बेंगळुरूमधील एका तरुणाने अनोख्या पद्धतीने आपले प्रेम व्यक्त केले की सोशल मीडियावर याची खूप चर्चा होत आहे. अविक भट्टाचार्य त्याच्या प्रेयसीच्या २६ व्या वाढदिवशी तिच्यासाठी २६ किलोमीटर धावला आणि त्याचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाला.

