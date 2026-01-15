Viral Video : प्रेयसीची वाढदिवशी इच्छा राहिली अपूर्ण, प्रियकराने २६ किमी धावून केली पूर्ण; व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने

वाढदिवसाला फुले, चॉकलेट किंवा सरप्राईज डिनर देणे सामान्य असले तरी, बेंगळुरूमधील एका तरुणाने अनोख्या पद्धतीने आपले प्रेम व्यक्त केले की सोशल मीडियावर याची खूप चर्चा होत आहे. अविक भट्टाचार्य त्याच्या प्रेयसीच्या २६ व्या वाढदिवशी तिच्यासाठी २६ किलोमीटर धावला आणि त्याचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाला..अविकने त्याच्या आणि त्याच्या प्रेयसी सिमरनच्या संयुक्त इन्स्टाग्राम अकाउंट (@simranxavik) वर हा भावनिक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओने लवकरच लाखो लोकांचे लक्ष वेधले, अनेक युजर्सनी याला नातेसंबंधांसाठी "वाढणारा दर्जा" म्हटले..व्हिडिओची सुरुवात सिमरनने स्पष्ट केल्यापासून होते की तिला तिच्या वाढदिवशी २६ किलोमीटर धावायचे होते, परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ती करू शकली नाही. त्यानंतर अविकच्या खास हावभावावर ती भावनिक होते आणि म्हणते, "मला माहित नाही की मी या व्यक्तीशी कधी जुळू शकेन.".त्यानंतर कॅमेरा अविककडे वळतो, जो म्हणतो, "माझी प्रेयसी नुकतीच २६ वर्षांची झाली आहे, म्हणून मी तिच्या वाढदिवशी २६ किलोमीटर धावणार आहे." धावण्याच्या दरम्यान, तो लहान क्लिप्स रेकॉर्ड करतो आणि सिमरनच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना करताना दिसतो..Viral Video: पायाला जखम होताच मांजर उपचारासाठी थेट हॉस्पिटलमध्ये पोहोचली अन्... व्हिडिओने जिंकली हजारोंची मने.अविक सांगतो की, त्याने धावण्याच्या दरम्यान जाणूनबुजून इअरफोन घातले नाहीत जेणेकरून तो सजग राहू शकेल आणि सिमरनसोबत घालवलेल्या सुंदर क्षणांची आठवण ठेवू शकेल. तो असेही सांगतो की तो आणि सिमरन आगामी मुंबई मॅरेथॉनची तयारी करत आहेत, जी सुमारे २० दिवसांनी आहे, परंतु तरीही, त्याने हे खास धावणे पूर्णपणे सिमरनला समर्पित केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.