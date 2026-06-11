Viral Video: जिच्यासाठी उंदीर आणला तिनेच धोका दिला! आपल्या मांजरीला दुसऱ्यासोबत पाहून तुटलं बोक्याचं हृदय; पुढे...

इंस्टाग्रामवर कधी काय व्हायरल होईल सांगू शकत नाही. कधी कुणाचा पडायचा व्हिडिओ व्हायरल होतो तर कधी कुणाचा हसायचा. कधी एका व्हिडीओने कुणाचं आयुष्य बनतं तर कधी याच व्हिडीओमुळे एखाद्याचं आयुष्यच देशोधडीला लागतं. मात्र असं असलं तरी सोशल मीडियावर असे अनेक व्हिडिओ फिरत असतात जे लोकांना आपल्या आयुष्यासोबत जोडता येतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय जो मुलं त्यांच्या आयुष्यासोबत जोडत आहेत. पण हा कोणत्याही माणसाचा व्हिडिओ नाहीये तर मांजरीचा व्हिडिओ आहे. .पशु, पक्ष्यांनाही भावना असतात असं आपण ऐकतो. मात्र आज मी=या मांजरीच्या व्हिडीओवरून पुन्हा एकदा त्याचा प्रत्यय येतो. या व्हिडिओमध्ये एक बोका त्याच्या मांजरीसाठी तोंडात उंदीर घेऊन येतो. मात्र जेव्हा तो पुढे येतो तेव्हा तो बघतो की त्याची पांढरी मांजर एका काळ्या बोक्यासोबत बसलीये आणि तो तिला प्रेमाने चाटतोय. हे पाहून त्याला धक्का बसला. त्याच्या चेहऱ्यावरून त्याला किती मोठा धक्का बसलाय हे सहज समजतंय. त्याने तिच्यासाठी आणलेला उंदीर तोंडातून सोडून दिला. तो उंदीर मात्र उद्या मारत तिथून निघून गेला. .पुढे बोक्याने काय केलं?बोका त्या मांजराला मारेल अशी अपेक्षा असतानाच तो मात्र गप्प तिथून निघून जातो. यावरून त्याला किती दुःख होतं हे कळतंय. आता हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी भगव्या मांजराचं सांत्वन करतायत. मुली अशाच असतात असं म्हणत अनेकजण त्याला आपली कथाही सांगतायत. मात्र हा व्हिडिओ पाहणाऱ्याला त्या बोक्यासाठी वाईट वाटतंय हे मात्र नक्की. .झी मराठीवर अखेर सुरू होतेय 'ती' मालिका; २ वर्षांपूर्वी झालेली घोषणा; नेटकरी म्हणतात- आम्ही नेमकं बघायचं तरी काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.