Viral Video: मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त स्वच्छता मोहिम... आधी कचरा टाकला, नंतर तोच साफ केला; भाजप नेत्याचा अजब प्रकार

गुजरात भाजपसाठी लाजिरवाणा असा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. भरूच जिल्ह्यातील आमोद नगरपालिकेच्या अध्यक्षा जल्पा पटेल यांचा हा व्हिडिओ आहे. गुजरातमध्ये १५ दिवसांचा स्वच्छता ही सेवा हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. पहिल्या दिवशी स्वच्छतेसाठी एक मैदान निवडण्यात आले. मात्र, आधी मैदानावर कचरा टाकून नंतर साफसफाई करण्याची पद्धत वापरल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..व्हायरल व्हिडिओत जल्पा पटेल आणि आमोद नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी पंकज नायक स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले होते. ते हातात झाडू घेण्याची वाट पाहत होते. त्यापूर्वी एका व्यक्तीने मैदानावर कचरा टाकला..Viral Video : फक्त १ रुपयाचा 'हा' कागद प्रवासात करेल मोठे काम; 'या' मुलाचे जुगाड पाहून लोक करताहेत कौतुकाचा वर्षाव.स्वच्छता ही सेवा हा कार्यक्रमनगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी स्वच्छता ही सेवा हा कार्यक्रम नगरपालिकेजवळील मैदानावर घेण्यात आला.व्हिडिओत जल्पा पटेल आणि पंकज नायक मैदानावर पोहोचले. नंतर त्यांनी ताबडतोब झाडू मागितला. रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाला पटेल आणि नायक उभे होते. त्याच ठिकाणी एका व्यक्तीने कचरा टाकला..व्हिडिओमुळे संतापत्यानंतर पटेल निघून गेल्या. त्यांच्या मागे अधिकारीही हातात झाडू घेऊन निघाले. या व्हिडिओमुळे संताप व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी पटेल यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.भरूच काँग्रेसचे सदस्य केतन मकवाना म्हणाले, "आमोद नगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी आधीच मैदान साफ केले होते. मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांनी फक्त स्वच्छता पंधरवड्यानिमित्त फोटो काढण्यासाठी मैदानावर कचरा टाकला.".पदाधिकारी फक्त रेकॉर्डसाठी फोटो काढण्यातच उत्सुककाँग्रेसने अनेकदा स्वच्छतेचा अभाव आणि शहरातील आजारांच्या वाढत्या घटनांबद्दल तक्रार केली आहे. मात्र हे अधिकारी आणि पदाधिकारी फक्त रेकॉर्डसाठी फोटो काढण्यातच उत्सुक आहेत, असा आरोप होत आहे..