Viral Video: क्रीम रोल खाण्यापूर्वी हा व्हिडिओ नक्की पाहा! पाहूनच उडेल भूक

Viral Video: सोशल मीडियावर अनेक विचित्र आणि किळसवाण असलेले व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. ज्यात खाद्यपदार्थांजवळ अस्वच्छता दाखलेली जाते. अशाच एक व्हिडिओमुळे नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ज्यात क्रिम रोल बनवताना अस्वच्छता दिसत आहे. .हा व्हायरल व्हिडिओ एक्सवर @ChapraZila या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर बरेच लोक आश्चर्यचकित आणि संतप्त दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये एक छोटी फूड फॅक्टरी दिसत आहे, जिथे क्रीम रोल तयार केले जात आहेत. पहिल्या दृष्टीक्षेपात सर्वकाही सामान्य वाटते, परंतु काळजीपूर्वक पाहिल्यास तेथे खुप अस्वच्छता दिसून येते. जमीन आणि परिसरही अस्वच्छ ते मशीनमधून क्रीम रोल आत भरलेली क्रीम खूपच अस्वच्छ दिसते. असे दिसते की ती बऱ्याच दिवसांपासून व्यवस्थित स्वच्छ केलेली नाही. मशीनवर साचलेली धुळ पाहून लोकांनी अन्नाच्या स्वच्छतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ मशीनच नाही तर तिथे काम करणारा कामगार देखील हातमोजे नसलेला दिसतो. खाद्यपदार्थ बनवताना स्वच्छता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु व्हिडिओमध्ये हे स्पष्ट दिसत नाही. शिवाय, तयार क्रीम रोल जिथे साठवले जात आहेत ती फरशी आणि परिसर देखील अस्वच्छ असल्याचे दिसून येते. .हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, अनेक लोक आता बाहेरून क्रीम रोल खरेदी करण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील असे म्हणत आहेत. काही यूजर्संनी खाद्यपदार्थ स्वच्छतेच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणीही केली आहे. हा व्हिडिओ आपल्याला अन्न खरेदी करताना सावधगिरी बाळगण्याची आणि शक्य असेल तेव्हा विश्वसनीय स्त्रोतांकडून निवड करण्याची आठवण करून देतो. व्हायरल व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, लोकांनी त्यांच्या कमेंट्सद्वारे आपला रागही व्यक्त केला आहे. आतापर्यंत हा व्हिडिओ 124.2K वेळा पाहिला गेला आहे.