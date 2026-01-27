Viral Video : पठ्ठ्याचा अनोखा विक्रम ! ३ मिनिटांत खाल्ले ४ किलो दही, लोक बघतच राहिले, व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर सध्या एक आश्चर्यचकित करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका अनोखी दही खाण्याच्या स्पर्धेचे शुटिंग केले जात आहे. व्हिडिओमध्ये सहभागींना एका निश्चित वेळेत शक्य तितके दही खाण्याचे आव्हान देण्यात आले होते, परंतु एका मुलाने असा विक्रम केले की तो पाहून प्रेक्षकही थक्क झाले..फक्त ३ मिनिटांत ४ किलो दही फस्तअसे दावे करण्यात आले की स्पर्धेत सहभागी असलेल्या या मुलाने फक्त तीन मिनिटांत चार किलो दही खाल्लेकेले. त्याच्या खाण्याचा वेग इतका वेगवान होता की दही वाटणारे आयोजकही घाबरले आणि व्हिडिओमध्ये मागे हटताना दिसत आहेत. जवळच्या इतर सहभागींना, मुलाचा वेग पाहून, ते स्पर्धा करू शकणार नाहीत असे आधीच वाटते. .स्पर्धा जिंकल्यानंतर मुलाने काय म्हटले ?स्पर्धा जिंकल्यानंतर मुलाची मुलाखत घेतली असता, तेव्हा तो शांतपणे म्हणाला की दही "खूप चांगले" आहे. शिवाय, तो असा दावा करतो की जर त्याने आधी थोडासा सराव केला असता तर तो एकाच वेळी ६ किलो दही खाऊ शकला असता..Viral Video: ट्रेनमध्ये चहा विकता विकता तो झोपी गेला अन् तेवढ्यात... माणुसकीचे दर्शन घडविणारा हृदस्पर्शी व्हिडिओ \n.या अनोख्या स्पर्धेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. लोक मुलाची भूक आणि वेग याबद्दल मजेदार कमेंट्स करत आहेत काही जण त्याला "दही किंग" म्हणत आहेत, तर काही जण म्हणत आहेत की आयोजकांनी चुकीच्या व्यक्तीला आव्हान दिले. नेटिझन्स आता दही स्पर्धा जिंकणाऱ्या मुलाला गमतीने "दही वीर" अशी मजेशीर पदवी बहाल केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.