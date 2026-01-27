Trending News

Viral Video : पठ्ठ्याचा अनोखा विक्रम ! ३ मिनिटांत खाल्ले ४ किलो दही, लोक बघतच राहिले, व्हिडिओ व्हायरल

Curd Eating Record : स्पर्धा जिंकल्यानंतर मुलाने दही “खूप चांगले” असल्याचे सांगितले. थोडा सराव केला असता ६ किलो दही खाल्ले असते, असा दावाही त्याने केला. नेटिझन्सने त्याला “दही किंग” आणि “दही वीर” अशा गंमतीशीर उपमा दिल्या.
सोशल मीडियावर सध्या एक आश्चर्यचकित करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका अनोखी दही खाण्याच्या स्पर्धेचे शुटिंग केले जात आहे. व्हिडिओमध्ये सहभागींना एका निश्चित वेळेत शक्य तितके दही खाण्याचे आव्हान देण्यात आले होते, परंतु एका मुलाने असा विक्रम केले की तो पाहून प्रेक्षकही थक्क झाले.

