Viral Video: रिलसाठी जीवाशी खेळ नडला ! शरीराला आग लावून धावत्या बाईकवर स्टंट अन् पुढच्या क्षणात नको तेच घडलं; धडकी भरवणारा व्हिडिओ

सोशल मीडिया हे इंटरनेटवरील असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे रोज नवीन काहीतरी व्हायरल होत असते कधी ते खूप हसवणारे असते तर कधी ते हादरा बसवणारे असते. असाच एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यात एक माणूस बाईकवर धोकादायक स्टंट करताना दिसत आहे. सोशल मीडिया युजर्स हे दृश्य पाहून हैराण झाले आहेत. यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. .जीवघेणा स्टंट व्हायरलधडकी भरवणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये एक माणूस त्याच्या शरीराभोवती गवताचा पेंढा गुंडाळतो. त्याने त्याच्या पायांपासून डोक्यापर्यंत सर्व काही झाकले आहे. नंतर तो पेंढा पेटवतो आणि त्याच्या बाईकवर चढतो. शिवाय, तो जळत असतानाही वेगाने बाईक चालवू लागतो. तुम्ही कदाचित असे शेकडो स्टंट याआधी पाहिले असतील. परंतु या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दाखवलेले दृश्य क्वचितच कोणी पाहिले असेल. ज्यांनी हा काही सेकंदांचा व्हिडिओ पाहिला तो स्तब्ध झाला असेल..Viral Video: धावत्या रिक्षात कपलचा सुरु होता रोमान्स, लाईव्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला अन्....नेटिझन्स काय म्हणाले?व्हायरल व्हिडिओमध्ये तो माणूस ज्या पद्धतीने वागतोय त्यावरून स्पष्ट होते की तो व्ह्यूज आणि फॉलोअर्स मिळवण्यासाठी असे करत आहे. पण, प्रत्येकाने असा निष्काळजीपणा टाळावा, कारण अशा घटनांमुळे जीवितहानी देखील होऊ शकते. स्टंटचा व्हिडिओ @brijeshchaodhry नावाच्या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले की, "जर पेंढ्याला आग लागली असती तर भाऊ रीलसाठी कबाब बनला असता." दुसऱ्या युजरने लिहिले की, "एक जळणारे भूत बाईक चालवत आहे." व्हिडिओला आधीच हजारो व्ह्यूज मिळाले आहेत..FAQs प्र. 1: हा व्हिडिओ का व्हायरल झाला? उ: अत्यंत धोकादायक आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या स्टंटमुळे हा व्हिडिओ व्हायरल झाला.प्र. 2: व्हिडिओमध्ये नेमकं काय दाखवण्यात आलं आहे? उ: एका व्यक्तीने शरीराला आग लावून धावत्या बाईकवर स्टंट केल्याचे दृश्य दाखवले आहे.प्र. 3: हा स्टंट करण्यामागचा उद्देश काय होता? उ: सोशल मीडियावर व्ह्यूज आणि फॉलोअर्स मिळवणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसते.प्र. 4: नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत? उ: काहींनी विनोदी तर काहींनी संतापजनक प्रतिक्रिया देत हा स्टंट निष्काळजीपणाचा असल्याचे म्हटले आहे.प्र. 5: असा स्टंट किती धोकादायक आहे? उ: हा स्टंट अत्यंत जीवघेणा असून गंभीर भाजणे किंवा मृत्यू होण्याची शक्यता असते.प्र. 6: अशा व्हिडिओंमधून काय संदेश मिळतो? उ: रील्ससाठी जीवाशी खेळ करणे चुकीचे असून सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, हा संदेश मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.