Viral Video: रिलसाठी जीवाशी खेळ नडला ! शरीराला आग लावून धावत्या बाईकवर स्टंट अन् पुढच्या क्षणात नको तेच घडलं; धडकी भरवणारा व्हिडिओ

Viral Bike Stunt Video : सोशल मीडियावर व्ह्यूजसाठी जीव धोक्यात घालणारा स्टंट व्हिडिओ व्हायरल झाला. एका व्यक्तीने शरीराभोवती गवताचा पेंढा गुंडाळून त्याला आग लावली. आग लागलेल्या अवस्थेत तो व्यक्ती धावत्या बाईकवर स्टंट करताना दिसतो.
Yashwant Kshirsagar
सोशल मीडिया हे इंटरनेटवरील असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे रोज नवीन काहीतरी व्हायरल होत असते कधी ते खूप हसवणारे असते तर कधी ते हादरा बसवणारे असते. असाच एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यात एक माणूस बाईकवर धोकादायक स्टंट करताना दिसत आहे. सोशल मीडिया युजर्स हे दृश्य पाहून हैराण झाले आहेत. यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

