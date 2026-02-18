Viral Video

Dogesh Bhai viral video IIT Bombay classroom

Viral Video: 'डोगेश भाई' ने आयआयटी मुंबईच्या क्लास रुममध्ये लावली हजेरी, श्वानाच्या व्हायरल व्हिडिओने घातला धुमाकूळ

Dogesh Bhai viral video IIT Bombay classroom: आयआयटी मुंबईमधील एका विद्यार्थ्याने त्याच्या क्लासरुमचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये एक तपकिरी श्वान डेक्सवर आरामात चालताना दिसत आहे. वर्गात अनेक विद्यार्थी उपस्थित आहेत. या व्हायरल व्हिडिओने सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला आहे.
Dogesh Bhai viral video IIT Bombay classroom: कधीकधी, अगदी गंभीर काळातही, एक हलकाफुलका क्षण येतो जो प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य आणतो. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या आयआयटी बॉम्बेमध्येही असेच काही घडले. अचानक क्लास रुममध्ये नवा विद्यार्थी आला. हा हा चार पायांचा पाहुणा क्लास रुमच्या पायऱ्या चढून डेस्कवर बसला. कोणीतरी त्याला "डोगेश भाई" असे नाव दिले आणि तो लवकरच सोशल मीडिया स्टार बनला. हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. अनेक यूजर्संनी मजेदार कमेंट केल्या आहेत.

