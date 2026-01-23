Trending News

Viral Video : तरुणाने नशेत टल्ली गर्लफ्रेंडला कडेवर घरी नेलं, वडिलांनी दार उघडताच... व्हिडिओ व्हायरल

Drunk Girlfriend Video : दार उघडताच समोर वडील उभे असल्याचं पाहून मुलगा गोंधळतो. तो क्षणात मुलीला बेडरूममध्ये सोडून तिथून पळ काढतो. व्हिडिओवर लाखो व्ह्यूज, मजेशीर कमेंट्स आणि “स्क्रिप्टेड” असल्याच्या प्रतिक्रिया आल्या.
A viral moment captured as a boyfriend carries his drunk girlfriend home, only to be stunned by her father opening the door, creating a hilarious and shocking scene.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर दररोज नवे-नवे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात,पण सध्या व्हायरल होत असलेल्या मजेशीर व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. @studentgyaan या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर झालेल्या या क्लिपमध्ये एक मुलगा आपल्या दारूच्या नशेत पूर्णपणे टल्ली झालेल्या गर्लफ्रेंडला कडेवर उचलून तिच्या घरी सोडतो. पण पुढे वडिल येतात अन् काय घडतं ते व्हिडिओत पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही.

boyfriend
father and daughter
young girl
viral video

