Viral Video : तरुणाने नशेत टल्ली गर्लफ्रेंडला कडेवर घरी नेलं, वडिलांनी दार उघडताच... व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर दररोज नवे-नवे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात,पण सध्या व्हायरल होत असलेल्या मजेशीर व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. @studentgyaan या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर झालेल्या या क्लिपमध्ये एक मुलगा आपल्या दारूच्या नशेत पूर्णपणे टल्ली झालेल्या गर्लफ्रेंडला कडेवर उचलून तिच्या घरी सोडतो. पण पुढे वडिल येतात अन् काय घडतं ते व्हिडिओत पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही..व्हिडिओमध्ये दिसतंय की मुलगी इतकी नशेत आहे की ती स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकत नाही, डगमगतेय आणि बोलण्यातही अडचण येतेय. बॉयफ्रेंड तिला सांभाळत घरापर्यंत आणतो आणि जेव्हा दार उघडण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा दार उघडताच समोर मुलीचे वडील उभे असतात! संतप्त नजरेने पाहणाऱ्या वडिलांना बघून मुलगा घाबरतो आणि क्षणाचाही वेळ न घालवता मुलीला बेडरूममध्ये नेतो. त्यानंतर तो लगेच तिथून पळ काढतो, कुणाशी एक शब्दही न बोलता..Viral Video: अंगावर काटा आणणारा क्षण! ढाब्यासमोर ट्रकचा टायर फुटून थेट लोकांच्या दिशेने घुसला, व्हिडिओ व्हायरल.या दृश्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. लाखो व्ह्यूज आणि हजारो कमेंट्समध्ये यूजर्स यावर विनोद करत आहेत. एका युजरने लिहिलं, "भावा, पुढे काय झालं?" तर दुसऱ्याने म्हटलं, "भावा तू तर चांगलाच फसला!" काहींनी हे स्क्रिप्टेड असल्याचं सांगितलं, "स्क्रिप्टेड आहे हे…".हा व्हिडिओ मजेशीर असला तरी मद्यपान आणि जबाबदारीबाबतही विचार करायला लावतो. सोशल मीडियावर असे व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होतात आणि लोक त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया देत राहतात..