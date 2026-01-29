Trending News

Viral Video: हिंमत असावी तर अशी! पाणघोड्यांनी भरलेल्या तलावात हत्ती शांतपणे उभा, व्हायरल व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल

Elephant Viral Video: सोशल मीडियावर एक आश्चर्यकारक आणि रोमांचक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक बलशाली हत्ती पाणघोड्यांनी भरलेल्या तलावात शांतपणे उभा असल्याचे दिसत आहे. हे दृश्य अत्यंत दुर्मिळ असले तरी तितकेच धक्कादायक आहे.
Elephant Viral Video

Viral Video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Elephant standing calmly among hippos viral video: सोशल मिडियावर शक्तीशाली हत्तीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. तो केवळ शक्तीशालीच नाही तर धाडसी देखील आहे. हत्ती जिथे जातो तिथे आजूबाजूचे प्राणी घाबरतात. कधीकधी काही प्राणी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हत्तींवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या सोशल मीडियावर एका हत्तीचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे लोक थक्क झाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये एक हत्ती पाणघोड्यांनी भरलेल्या तलावात शांतपणे उभा असल्याचे दिसून येते. जर पाणघोड्यांच्या कळपाने त्यावर हल्ला केला तर काय होईल याची त्याला भीती वाटत नाही.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Video
Video Clip
Elephant
video viral
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.