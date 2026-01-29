Viral Video: हिंमत असावी तर अशी! पाणघोड्यांनी भरलेल्या तलावात हत्ती शांतपणे उभा, व्हायरल व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल

Elephant standing calmly among hippos viral video: सोशल मिडियावर शक्तीशाली हत्तीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. तो केवळ शक्तीशालीच नाही तर धाडसी देखील आहे. हत्ती जिथे जातो तिथे आजूबाजूचे प्राणी घाबरतात. कधीकधी काही प्राणी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हत्तींवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या सोशल मीडियावर एका हत्तीचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे लोक थक्क झाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये एक हत्ती पाणघोड्यांनी भरलेल्या तलावात शांतपणे उभा असल्याचे दिसून येते. जर पाणघोड्यांच्या कळपाने त्यावर हल्ला केला तर काय होईल याची त्याला भीती वाटत नाही..हा व्हिडिओ एका जंगली भागातील एका तलावातील आहे. जिथे अनेक पाणघोडे एकत्र दिसतात आणि त्यांच्यामध्ये एक हत्ती उभा असलेला दिसतो. साधारणपणे, कोणताही प्राणी अशा प्रकारे पाणघोड्यांमध्ये जाण्याची चूक करत नाही, कारण पाणघोडे स्वभावाने आक्रमक असतात, परंतु येथे हत्ती निर्भयपणे आणि शांतपणे उभा असल्याचे दिसून येते. या दरम्यान, एक पाणघोडा मागून त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु हत्ती घाबरत नाही. तो तिथेच उभा राहतो, स्वतःचा आनंद घेतो. काही वेळाने, तो स्वतःहून पाण्यातून बाहेर पडतो आणि सर्व पाणघोडे पाहत राहतात. .हत्तीचे धाडस पाहून लोक थक्क हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Axaxia88 या यूजरने शेअर केला आहे आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, "हत्तीने मागून चावणाऱ्या पाणघोड्याला मागे वळून देखील पाहिले नाही, त्याने लाथ मारली आणि पाणघोडा घाबरुन पळून गेला". .हा 1 मिनिट 10 सेकंदाचा व्हिडिओ 2,97,000 हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. 3,000 हून अधिक लोकांनी तो लाईक केला आहे आणि विविध कमेंट्स केल्या आहेत. एका यूजरने लिहिले की, "पांढरा पाणघोडा हत्तीला त्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करत होता आणि हत्तीला माहित होते की पाणघोडा फक्त एक उपद्रव आहे, धोका नाही." दुसऱ्या यूजरने लिहिले की, "पाणघोडा पाण्यातील हत्तीला लक्षणीय नुकसान पोहोचवू शकला असता, परंतु ते एकमेकांचा आदर करतात, म्हणून हत्ती त्यांना त्रास न देता हळूहळू त्यांच्या स्थानाकडे येत आहे." तर अनेकांनी हार्ट इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.