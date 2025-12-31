Trending News

Viral Video: हत्तीचा ‘परफेक्ट हेअर फ्लिप’ क्षण कॅमेऱ्यात कैद! व्हिडिओ पाहून हसून लोटपोट व्हाल

Elephant perfect hair flip viral video: सोशल मिडियावर एका हत्तीच्या पिल्लाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Elephant perfect hair flip viral video: इंटरनेटवर हत्तीचे विविध व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एका हत्तीच्या पिल्लाचा एका व्हिडिओने सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला आहे. ज्यात तो त्याची हेअर स्टाइल करताना दिसत आहे. त्याचा हा खास क्षण कॅमेरात कैद करण्यात आला आहे. तसेच या व्हिडिओला नेटकऱ्यांनी खुप पसंद केले आहे.

