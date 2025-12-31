Viral Video: हत्तीचा ‘परफेक्ट हेअर फ्लिप’ क्षण कॅमेऱ्यात कैद! व्हिडिओ पाहून हसून लोटपोट व्हाल

Elephant perfect hair flip viral video: इंटरनेटवर हत्तीचे विविध व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एका हत्तीच्या पिल्लाचा एका व्हिडिओने सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला आहे. ज्यात तो त्याची हेअर स्टाइल करताना दिसत आहे. त्याचा हा खास क्षण कॅमेरात कैद करण्यात आला आहे. तसेच या व्हिडिओला नेटकऱ्यांनी खुप पसंद केले आहे. .या छोट्या व्हिडिओमध्ये हत्ती आपल्या डोक्यावर गवत सहजतेने फेकताना दिसत आहे, त्याचा अंदाज व्यवस्थित जागी बसलेले आहेत, ज्यामुळे काळजीपूर्वक स्टाईल केलेल्या केसांचा आभास होतो. हालचालीची वेळ आणि अचूकता यामुळे तो क्षण तात्काळ मनोरंजक बनला, प्रेक्षकांमध्ये हास्य आणि आश्चर्य निर्माण झाले..व्हिडिओच्या आकर्षणात आणखी भर पडली ती म्हणजे हत्तीचा शांत स्वभाव. गवत उत्तम प्रकारे जमिनीवर आल्यानंतर, प्राणी काहीही प्रतिक्रिया न देता निघून गेला, जणू काही असामान्य घडलेच नाही..हा व्हिडिओ वेगाने सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर पसरत असताना, हजारो प्रतिक्रिया, टिप्पण्या आणि शेअर्स आल्या, यूजर्संनी हत्तीच्या "नैसर्गिक स्टाइलिंग कौशल्याबद्दल" विनोद केला आणि त्याची तुलना एका उत्तम प्रकारे अंमलात आणलेल्या केसांच्या फ्लिपशी केली..यावरुन असे दिसून येते की प्राण्यांची नैसर्गिक क्रिया ही माणसांना आनंदी करु शकते. तसेच मजेदार देखील वाटू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.