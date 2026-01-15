Viral Video: खारुताईने चक्क महादेवासमोर जोडले हात, व्हिडिओ पाहताच तुम्हीही म्हणाल हर हर महादेव..!

कधी कधी सोशल मिडियावर असे व्हिडिओ समोर येतात, ज्यामुळे आश्चर्य वाटते. डोळ्यात आपोआपच पाणी येतं. भक्ती ही केवळ माणसांमध्येच पाहायला मिळते असे नाही, ती प्राण्यांमध्ये देखील पाहायला मिळते. असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात एक खारुताई महादेवासमोर नमस्कार करताना दिसत आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की महादेवाची मूर्ती आणि त्यासमोर नंदीची मूर्ती दिसत आहे. महादेवाच्या मूर्तीसमोर एक छोटी खारुताई हात जोडून उभी असलेली दिसत आहे. ती अगदी मनोभावे महादेवाला प्रार्थना करताना दिसत आहे. ती अजीबात इकडे तिकडे न बघता महादेवाचे दर्शन घेत आहे. हा व्हिडिओ खरचं आश्चर्य करणारा आहे. .व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @hinduism_sci या ट्विटर अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहताच अनेकांच्या मुखात हर हर महादेव नक्कीच येत आहे. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. आतापर्यंत ७७ के लाईक्स मिळाले आहेत. एका यूजरने कमेंट केली की किती सुंदर आहे हे, तर दुसऱ्याने लिहिले हे खरंच आहे का?,तिसऱ्याने कमेंट केली हरहर महादेव तसेच अनेक यूजर्संनी कमेंटमध्ये हात जोडलेले इमोजी दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.