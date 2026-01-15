Trending News

Viral Video: खारुताईने चक्क महादेवासमोर जोडले हात, व्हिडिओ पाहताच तुम्हीही म्हणाल हर हर महादेव..!

Viral Video: भक्ती ही केवळ माणासांमध्येच नाही तर प्राण्यांमध्येही दिसून येत आहे. सध्या एका खारुताईचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात ती महादेवाला मनोभावे प्रार्थना करत हात जोडून आहे.
कधी कधी सोशल मिडियावर असे व्हिडिओ समोर येतात, ज्यामुळे आश्चर्य वाटते. डोळ्यात आपोआपच पाणी येतं. भक्ती ही केवळ माणसांमध्येच पाहायला मिळते असे नाही, ती प्राण्यांमध्ये देखील पाहायला मिळते. असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात एक खारुताई महादेवासमोर नमस्कार करताना दिसत आहे.

