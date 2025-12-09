Trending News

Viral Video : ग्रँड व्हिटारा अन् नेक्सॉनची समोरासमोर धडक; 5 स्टार कारमधील फॅमिलीचं काय झालं? चेपलेल्या गाड्यांचा व्हिडिओ व्हायरल

Maruti Grand Vitara vs Tata Nexon accident in Uttarakhand video goes viral : उत्तराखंडच्या अल्मोऱ्यात ग्रँड व्हिटारा आणि टाटा नेक्सॉनची जोरदार टक्कर झाली. दोन्ही 5 स्टार SUVs कारचे काय झाले, जाणून घ्या
Maruti Suzuki Grand Vitara and Tata Nexon after head-on collision on Almora mountain road, Uttarakhand – both 5-star Global NCAP SUVs show strong cabin integrity with only cosmetic and front-end damage

Saisimran Ghashi
Uttarakhand Video : उत्तराखंडच्या अल्मोरा जिल्ह्यातील डोंगराळ रस्त्यावर नुकताच झालेला एक अपघात व्हायरल झाला आहे. यात मारुती सुझुकीची नवीन ग्रँड व्हिटारा (व्हिक्टोरिस) आणि टाटा नेक्सॉन या दोन लोकप्रिय SUVsची जोरदार टक्का झाली. विशेष म्हणजे दोन्ही गाड्या ग्लोबल NCAP मध्ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळालेल्या आहेत. तरीही हा व्हिडीओ पाहून कार खरेदी करणारे ग्राहक विचारात पडले आहेत की, खरोखरच 5 स्टार रेटिंग म्हणजे पूर्ण सुरक्षितता आहे का?

