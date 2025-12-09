Viral Video : ग्रँड व्हिटारा अन् नेक्सॉनची समोरासमोर धडक; 5 स्टार कारमधील फॅमिलीचं काय झालं? चेपलेल्या गाड्यांचा व्हिडिओ व्हायरल

Uttarakhand Video : उत्तराखंडच्या अल्मोरा जिल्ह्यातील डोंगराळ रस्त्यावर नुकताच झालेला एक अपघात व्हायरल झाला आहे. यात मारुती सुझुकीची नवीन ग्रँड व्हिटारा (व्हिक्टोरिस) आणि टाटा नेक्सॉन या दोन लोकप्रिय SUVsची जोरदार टक्का झाली. विशेष म्हणजे दोन्ही गाड्या ग्लोबल NCAP मध्ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळालेल्या आहेत. तरीही हा व्हिडीओ पाहून कार खरेदी करणारे ग्राहक विचारात पडले आहेत की, खरोखरच 5 स्टार रेटिंग म्हणजे पूर्ण सुरक्षितता आहे का?.व्हिडीओत दिसतंय की वळणावर ग्रँड व्हिटारा समोरून येत होती तर नेक्सॉन दुसऱ्या बाजूने. ग्रँड व्हिटाराच्या मागच्या भागाला जोरदार धक्का बसला, तर नेक्सॉनच्या समोरच्या उजव्या बाजूने थेट धडक झाली. अपघातानंतर दोन्ही गाड्या रस्त्यावरच थांबल्या, पण आश्चर्याची बाब म्हणजे दोन्ही गाड्यांचे प्रवासी सुखरूप बाहेर पडले. अद्याप अधिकृतरीत्या कोणतीही जखमीची बातमी नाहीये.नुकसान काय झालं?टाटा नेक्सॉनला काय झाल- समोरचा बंपर, हेडलाईट, फेंडर आणि ड्रायव्हर साइडचे पुढचे चाकही खराब झाले. क्रम्पल झोनने मोठा धक्का पचवला , तरी चाक खराब झाले आहे.मारुती ग्रँड व्हिटारा काय झाल- फक्त समोरचा बंपर, फेंडर आणि हेडलाईटचे नुकसान झाले आहे. मागचा भागही फारसा खराब झाला नाही. गाडी अपघातानंतरही स्वतःहून चालवता येईल एवढी स्थितीत दिसत होती..Meesho Shares : तुम्हीही बनू शकता Meesho चे मालक! कमवू शकता लाखो रुपये; कमी पैशात कसे खरेदी कराल शेअर? पाहा एका क्लिकवर.दोन्ही गाड्यांचे केबिन (प्रवाशांचा भाग) पूर्ण सुरक्षित राहिले. कोणतीही गाडी दुभंगली नाही किंवा छत खचले नाही. म्हणजेच दोन्ही कंपन्यांनी सांगितलेली स्ट्रक्चरल सेफ्टी खरी ठरली. हा अपघात डोंगराळ रस्त्यावर झाला, जिथे स्पीड, वळण आणि रस्त्याची उतार यामुळे क्रॅश टेस्टपेक्षा खूप वेगळ्या परिस्थिती असतात. तरीही 5 स्टार गाड्यांनी प्रवाशांचे प्राण वाचवले हे मोठे सकारात्मक चित्र आहे..Year End : गुगलवर रात्रीच्या वेळेस सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? 2025 च्या धक्कादायक रेकॉर्डने जग हादरलं.आता ग्राहकांचा प्रश्न आहे की 5 स्टार रेटिंग असली तरी अपघातात गाडीचा चक्काचूर होतो मग फायदा काय? प्रत्यक्षात हा व्हिडीओ चुकीचे सिद्ध करतो की, जुनी मारुती किंवा इतर स्वस्त गाड्या असत्या तर कदाचित परिणाम खूप भयंकर झाला असता. आज दोन्ही SUVsनी दाखवून दिलं की, पैसे खर्चून सेफ्टीसाठी बनवलेली बॉडी आणि एअरबॅग्स खरोखरच जीव वाचवतात.थोडक्यात हा अपघात भीतीदायक होता, पण दोन्ही भारतीय गाड्यांनी आपली ताकद दाखवली. तुम्ही पुढच्या गाडीचा विचार करत असाल तर हा व्हिडीओ पाहून नक्की समाधान वाटेल की, आजच्या काळात 5 स्टार रेटिंग म्हणजे फक्त कागदावरची गोष्ट नाही, तर रस्त्यावरही साथ देणारी साथी आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.