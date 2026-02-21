Zero Civic Sense: काय चाललंय हे? चक्क सिग्नलवर गाडी उभी करून केलं मूत्रविसर्जन! किळसवाणा Viral Video

Viral Video: फरीदाबादमधील एका ट्रॅफिक सिग्नलवरची घटना सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. एका व्यक्तीने त्याच्या एसयूव्हीमधून उतरून रस्त्याच्या मधोमध लघवी करताना कॅमेऱ्यात कैद केले आहे. त्या रस्त्यावर इतर वाहने आणि लोक पायी चालत आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर सार्वजनिक अश्लीलता आणि नागरी जाणीवेच्या अभावाबद्दल मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे. व्हायरल व्हिडिओमुळे यूजर्स पोलिस अधिकाऱ्यांना टॅग केले आणि कारवाईची मागणी केली आहे. .एका वृत्तानुसार ही घटना फरिदाबादमध्ये घडली, तर व्हिडिओ गुरुग्राम पोलिसांना एक्सवर देखील टॅग करण्यात आले ज्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला. ही घटना बुधवारी १८ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीहून फरिदाबादकडे येणाऱ्या मार्गावरील जुन्या फरिदाबादच्या सिंगलवर घडली. .संपूर्ण कायद्यादरम्यान वाहनाभोवती नियमित वाहतूक सुरू राहते. त्याच वेळी महिला आणि इतर पादचाऱ्यांनाही परिसरातून जाताना पाहिले जाऊ शकते. काम पूर्ण केल्यानंतर, तो माणूस पुन्हा एसयूव्हीमध्ये बसतो. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या गाडीच्या आरटीओ कोडनुसार, एसयूव्ही फरिदाबादमध्ये नोंदणीकृत आहे..फरीदाबाद की गुरुग्राम? पोलिसांचे उत्तर काय आहे?अहवालात हे फरीदाबादमध्ये घडल्याचा उल्लेख आहे, परंतु एका सोशल मीडिया यूजरने एक्सवर व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर आणि दिल्ली वाहतूक पोलिस आणि गुरुग्राम पोलिसांच्या अधिकृत हँडलला टॅग केल्यानंतर हे प्रकरण गुरुग्राम पोलिसांपर्यंतही पोहोचले.यूजरने लिहिले: "भारतात नागरी जाणिवेची ही स्थिती आहे. एक व्यक्ती आपली गाडी थांबवल्यानंतर रस्त्यावर उघडपणे लघवी करतो, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होते आणि सार्वजनिक गैरसोय होते. दिल्ली वाहतूक पोलिस, गुरुग्राम पोलिसांवर काही कारवाई करता येईल का? त्याची नंबर प्लेट स्पष्टपणे दिसत आहे."गुरुग्राम पोलिसांनी पोस्टला उत्तर देताना म्हटले आहे की, "पुढील आवश्यक कारवाईसाठी कृपया अचूक स्थान, तारीख, वेळ आणि तुमचा संपर्क क्रमांक शेअर करा." .दरम्यान, पोलिस प्रवक्ते यशपाल सिंह यांनी एका वृत्ताला सांगितले की, व्हायरल व्हिडिओची दखल घेण्यात आली आहे आणि तपास सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की, वाहनाच्या तपशीलांवरून व्यक्तीची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तपासणीनंतर त्या व्यक्तीला पोलिस ठाण्यात बोलावून कारवाई केली जाईल.नेटकऱ्यांनी व्यक्त केला संतापया व्हिडिओवर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आणि एका यूजरने कमेंट केली, "नागरिक जाणीव ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे - अशा वर्तनाला परावृत्त करण्यासाठी आणि सार्वजनिक जागा स्वच्छ ठेवण्यासाठी कठोर दंड आणि जागरूकता दोन्ही आवश्यक आहेत."दुसऱ्याने पुढे म्हटले, "नागरिकांची जाणीव पर्यायी नाही. सार्वजनिक रस्ते हे वैयक्तिक बाथरूम नाहीत. नंबर प्लेट तिथेच असेल तेव्हा कारवाई करावी." "उघड्यावर फिरणाऱ्याला अटक करायला हवी. हरियाणात बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांची जमीन विकून या लोकांनी भरमसाठ पैसे मिळवले, या एसयूव्ही खरेदी केल्या पण त्यांनी नागरिकत्वाची जाणीव निर्माण केली नाही. त्यांना नियम तोडण्याचा अभिमान वाटतो"असे एका व्यक्तीने लिहिले. .एका व्यक्तीने त्याचा बचाव करताना लिहिले, "तो इतका वेळ ट्रॅफिक जाममध्ये अडकला असावा. अशा परिस्थितीत काय करता येईल? खरा प्रश्न आहे. सभ्यता आणि नागरी जाणीव या काही गोष्टी आपण स्वतःसाठी निर्माण केल्या आहेत, परंतु आपण कोणत्याही परिस्थितीत निसर्गाविरुद्ध जाऊ शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.