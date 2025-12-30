Accident Viral Video : असा शेवट नको रे देवा! रस्त्यात ट्रक गाडीवर उलटला; कार पूर्ण चिरडली, चालक जागीच ठार, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Rampur Uttar Pradesh Truck Accident Viral Video : उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यात रविवारी संध्याकाळी एक हृदय पिळवटून टाकणारा रस्ता अपघात घडला. नैनिताल रोडवरील पहाडी गेटजवळ, पॉवर हाऊसच्या समोर कोंडा भरलेल्या ट्रकने अचानक डिव्हायडरवर चढून बोलेरो गाडीवर उलटून पडला. या भीषण अपघातात बुलेरो चालकाचा जागीच मृत्यू झाला..मृत चालकाचे नाव फिरासत (वय ५४), गंज पोलीस स्टेशन हद्दीतील गुजर टोला येथील रहिवासी होता . ते विजे विभागाच्या सबडिव्हिजनल ऑफिसर (SDO) च्या बुलेरो गाडीचे चालक होते. एसडीओना खोड सबस्टेशनला सोडून ते घरी परतत होते तेव्हाच ही दुर्घटना घडली. ट्रक बिलासपूरकडे जात होता. वळण घेताना ट्रकचे चाक डिव्हायडरवर चढले, तोल जाऊन ट्रक थेट बुलेरोवर उलटला. बुलेरो पूर्णपणे चिरडली गेली त्यामुले फिरासत यांना वाचवता आले नाही..VIRAL VIDEO : एअर इंडियाच्या बिझनेस क्लासमध्ये धक्कादायक घटना; मद्यधुंद प्रवाशाने सहप्रवाशांवर केली लघवी, लज्जास्पद व्हिडिओ व्हायरल.या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे. रोड सेफ्टी जागृती करणाऱ्या @motordave2 या अकाउंटने हा धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओत ट्रक उलटताना दिसतो तर बाजूने जाणारा एक बायकर सुदैवाने वाचला, पण त्याची बाइकही या गोंधळात अडकली.अपघाताची माहिती मिळताच तीन पोलीस स्टेशनच्या टीम्स, अॅम्ब्युलन्स आणि फायर ब्रिगेड घटनास्थळी दाखल झाल्या. शेकडो लोकांची गर्दी जमली होती. क्रेनच्या मदतीने ट्रक आणि बोलेरो बाजूला करून रस्ता मोकळा करण्यात आला. बुलेरो इतकी चिरडली होती की ती ओळखता येत नव्हती. अगदी चपटी झाली होती. फिरासत यांचा मृतदेह बाहेर काढून पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला..National Vegetable : भारताची राष्ट्रीय भाजी कोणती आहे? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही योग्य उत्तर..तुम्ही हे पाहाच.रामपूरचे SP विद्यासागर मिश्रा यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाच्या सूचना दिल्या. ट्रक चालक घटनास्थळावरून पळून गेला असून त्याचा शोध सुरू आहे. हा अपघात ओव्हरलोडिंग, वेगमर्यादा न पाळणे आणि वळणावरील नियंत्रण हरवण्यामुळे घडला असावा, असे प्राथमिक अंदाज आहे.हा अपघात पुन्हा एकदा रस्ता सुरक्षेच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकतो. ग्रामीण महामार्गांवर जड वाहनांची सुरक्षितता, डिव्हायडरजवळ सावधगिरी आणि ओव्हरलोडिंग रोखणे किती गरजेचे आहे हे यातून स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.