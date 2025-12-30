Trending News

Accident Viral Video : असा शेवट नको रे देवा! रस्त्यात ट्रक गाडीवर उलटला; कार पूर्ण चिरडली, चालक जागीच ठार, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Rampur Uttar Pradesh Truck Accident Viral Video : रामपूरमध्ये ट्रक उलटला. SDOच्या बोलेरोवर पडून चालकाचा करुण मृत्यू झाला. या धक्कादायक अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे
hay-laden truck overturns onto an SDO's Bolero vehicle after hitting a divider on Nainital Road near Pahadi Gate in Rampur, Uttar Pradesh, resulting in the tragic death of the driver.

hay-laden truck overturns onto an SDO's Bolero vehicle after hitting a divider on Nainital Road near Pahadi Gate in Rampur, Uttar Pradesh, resulting in the tragic death of the driver.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Rampur Uttar Pradesh Truck Accident Viral Video : उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यात रविवारी संध्याकाळी एक हृदय पिळवटून टाकणारा रस्ता अपघात घडला. नैनिताल रोडवरील पहाडी गेटजवळ, पॉवर हाऊसच्या समोर कोंडा भरलेल्या ट्रकने अचानक डिव्हायडरवर चढून बोलेरो गाडीवर उलटून पडला. या भीषण अपघातात बुलेरो चालकाचा जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
accident
accident news
viral
Video
Video Clip
video viral
accident death
accident case
Accident Death News
accident news today
(video)
viral video
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.