Viral Video: 'सर, हेल्मेट है, फिट नही आता', वृद्ध दुचाकीस्वाराचं उत्तर ऐकून सोशल मीडियावर कौतुकाचा पाऊस

Elderly Biker Viral Video: सोशल मिडियावर एका वृद्ध दुचाकीस्वाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात त्याच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक होत आहे.
Elderly Biker’s Honest Reply on Helmet Fit Wins Hearts Online

Puja Bonkile
Elderly Biker’s Honest Reply on Helmet Fit: मध्य प्रदेशातील एका सामान्य वाहतूक तपासणीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. कारण पोलिसांनी एका वृद्ध व्यक्तीला हेल्मेट घातले नाही म्हणून थांबवले.

