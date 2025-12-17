Viral Video: 'सर, हेल्मेट है, फिट नही आता', वृद्ध दुचाकीस्वाराचं उत्तर ऐकून सोशल मीडियावर कौतुकाचा पाऊस

Elderly Biker’s Honest Reply on Helmet Fit: मध्य प्रदेशातील एका सामान्य वाहतूक तपासणीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. कारण पोलिसांनी एका वृद्ध व्यक्तीला हेल्मेट घातले नाही म्हणून थांबवले..ट्रॅफिक पोलिस अधिकारी @vivekanandtiwarithetrafficcop यांनी इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, एका वृद्ध व्यक्तीला हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालवल्याबद्दल थांबवले. वाद घालण्याऐवजी किंवा सल्ला देण्याऐवजी, त्या व्यक्तीने प्रामाणिक उत्तर दिले ज्यामुळे दोघांमधील संभाषण हृदयस्पर्शी झाले आणि नेटकऱ्यांना हसू आले..जेव्हा पोलिस त्याला विचारतात की त्याने हेल्मेट का घातले नाही, तेव्हा तो वृद्ध माणूस म्हणतो, “सर, मला योग्य आकाराचे हेल्मेट मिळत नाहीये.".सुरुवातीला, वाहतूक पोलिस त्याच्याकडे संशयाने पाहतो, परंतु तपासण्यासाठी, तो स्वतः त्याचे हेल्मेट आणतो आणि त्या माणसाच्या डोक्यावर घालण्याचा प्रयत्न करतो. हेल्मेट अजिबात बसत नाही, हे सिद्ध करते की दुचाकीस्वार खरे बोलत होता..दंड आकारण्याऐवजी, पोलिस हेल्मेट बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या आकारात हेल्मेट तयार करण्याची विनंती करतात. जेणेकरून वृद्ध चालकांसह प्रत्येकजण सुरक्षा नियमांचे पालन करू शकेल. "या गृहस्थासारखे अनेक लोकांचे डोके मोठे असते. कंपन्यांनी त्यांच्यासाठी हेल्मेटही बनवावेत," तो व्हिडिओमध्ये म्हणतो..हा व्हिडिओ पोस्ट होताच व्हायरल झाला, 26 दशलक्ष व्ह्यूज आणि 1.7 लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्यांच्या शांत आणि दयाळू वृत्तीचे कौतुक केले.कमेट्सचा वर्षावनेटकऱ्यांनी सोशल मिडियावर कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने लिहिले की आम्हाला अशा आणखी पोलिस अधिकाऱ्याची गरज आहे. तर अनेकांनी स्मायली इमोजी दिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.