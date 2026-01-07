Viral Video : माणुसकी आजही जिवंत आहे ! व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुमचंही हृदय भरुन येईल

सोशल मीडिया हे प्रत्येकासाठी उपलब्ध असलेले व्यासपीठ आहे. जवळजवळ प्रत्येकाकडे आता फोन आणि रिचार्ज आहे, म्हणून लोक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. बरेच लोक तिथे कंटेंट तयार करतात आणि पोस्ट करतात. कधीकधी, लोक खरोखरच आकर्षक असे काहीतरी पाहतात, ते रेकॉर्ड करतात आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. असे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होतात आणि ते पाहिल्यानंतर लोक आपले विचार व्यक्त करतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, जो पाहून लोकांनी आजही माणुसकी जिवंत असल्याचे म्हटले आहे..व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्ट्रीटलाइटच्या खांबावर दोरीत दोरीने अडकलेले एक कबुतर दिसत आहे एक माणूस त्याला वाचवण्यासाठी क्रेनचा वापर करतो. तो क्रेनच्या वर पोहोचतो आणि कबुरतला सोडवतो, त्यानंतर लगेच ते कबूतर हवेत उडताना दिसते. माणसाने कबुतराचा जीव वाचवला आणि ते आनंदाने हवेत उडून गेले, यावरुन हे स्पष्ट होते की या जगात माणुसकी अजूनही जिवंत आहे..Viral Video : सापाने वाचवला तडफडणाऱ्या माशाचा जीव; तुमचाही विश्वास बसणार नाही, पाहा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ.हा व्हिडिओ @garrywalia_ नावाच्या अकाउंटवरुन X प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केला आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "माणुसकी अजूनही जिवंत आहे, हा व्हिडिओ १२,००० हून अधिक लोकांनी पाहिला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोकांनीप्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिले, "अगदी, ती अजूनही कुठेतरी जिवंत आहे." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "तुम्ही अगदी योग्य काम केले आहे." तिसऱ्या युजरने लिहिले, "खरोखर, माणुसकी आजही जिवंत आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.