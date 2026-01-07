Trending News

Viral Video : माणुसकी आजही जिवंत आहे ! व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुमचंही हृदय भरुन येईल

Humanity Alive : सोशल मीडियावर सध्या माणुसकी दर्शवणारा एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. स्ट्रीटलाइटच्या खांबावर दोरीत अडकलेले कबूतर या व्हिडिओत दिसते. एका माणसाने क्रेनच्या मदतीने जीव धोक्यात घालून कबुतराला वाचवले.
A man using a crane to rescue a pigeon trapped in ropes on a streetlight pole, showcasing humanity and compassion.

Yashwant Kshirsagar
सोशल मीडिया हे प्रत्येकासाठी उपलब्ध असलेले व्यासपीठ आहे. जवळजवळ प्रत्येकाकडे आता फोन आणि रिचार्ज आहे, म्हणून लोक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. बरेच लोक तिथे कंटेंट तयार करतात आणि पोस्ट करतात. कधीकधी, लोक खरोखरच आकर्षक असे काहीतरी पाहतात, ते रेकॉर्ड करतात आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. असे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होतात आणि ते पाहिल्यानंतर लोक आपले विचार व्यक्त करतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, जो पाहून लोकांनी आजही माणुसकी जिवंत असल्याचे म्हटले आहे.

