Viral Video : हे फक्त भारतातच घडू शकते! व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल

Jeep Overloading : हा प्रकार ग्रामीण भागातील धोकादायक प्रवास पद्धती अधोरेखित करतो. “हे फक्त भारतातच शक्य आहे” अशी प्रतिक्रिया अनेक युजर्स देत आहेत. काहींनी जुगाड म्हणून कौतुक केले, तर अनेकांनी कडक कारवाईची मागणी केली.
Viral Video : हे फक्त भारतातच घडू शकते! व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल
Yashwant Kshirsagar
सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओ कधी कधी काळजात धडकी भरवणारे असतात. असाच एक धक्कादायक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोक म्हणात आहेत की, "हे फक्त भारतातच शक्य आहे." व्हिडिओमध्ये एक जीप आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोकांना घेऊन जात असल्याचे दाखवले आहे, तरीही त्यांना पडण्याची भीती नाही आणि चालकालाही पोलिसांनी वाहन पकडले किंवा त्याचा तोल गेला तर काय होईल याची भीती नाही.

traveling
viral video
Rural Transformation and Modernization

