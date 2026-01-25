Viral Video : हे फक्त भारतातच घडू शकते! व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल

सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओ कधी कधी काळजात धडकी भरवणारे असतात. असाच एक धक्कादायक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोक म्हणात आहेत की, "हे फक्त भारतातच शक्य आहे." व्हिडिओमध्ये एक जीप आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोकांना घेऊन जात असल्याचे दाखवले आहे, तरीही त्यांना पडण्याची भीती नाही आणि चालकालाही पोलिसांनी वाहन पकडले किंवा त्याचा तोल गेला तर काय होईल याची भीती नाही..व्हायरल व्हिडिओ एका रस्त्यावर सुरू होतो, जिथे एक प्रवासी वाहन वेगाने जाताना दिसते. सहसe वाहनांमध्ये फक्त ८ ते १० प्रवासी बसण्याची क्षमता असते, परंतु ग्रामीण भागात, लोक वाहनांच्या टपावर बसतात आणि काही जण तर लटकतात. या व्हिडिओमध्ये असेच काहीतरी दाखवले आहे. लोक वाहनाच्या आत बसलेले असताना, इतके लोक बाहेर बसलेले आणि लटकलेले असतात की हे पाहून आश्चर्य वाटते. मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की, इतके लोक बसलेले असताना, चालक आत्मविश्वासाने गाडी चालवतआहे. जणू काही ते त्याचे रोजचाच दिनक्रम आहे. हे दृश्य ओव्हरलोडिंगपेक्षाही जास्त टोकाचे वाटते..Viral Video : माणुसकीला लाज आणली ! दारात भीक मागायला आलेल्या महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल संताप.हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर @VishalMalvi_ या अकाउंटंटने शेअर केला आहे, "भारत नवशिक्यांसाठी नाही म्हणूनच." या विनोदी कॅप्शनसह हा फक्त १५ सेकंदांचा व्हिडिओ हजारो वेळा पाहिला गेला आहे, शेकडो लोकांनी तो लाईक केला आहे आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, कोणीतरी टिप्पणी केली, "मलाही येथे असे दृश्य दिसते," तर दुसऱ्याने टिप्पणी केली, "तुम्हाला भारतीयांचा जुगाड दिसतोय का?" त्याचप्रमाणे, एका युजरने लिहिले की 'भारत कमकुवत मनाच्या लोकांसाठी अजिबात नाही', तर दुसऱ्या युजरने लिहिले की 'त्याला दंड ठोठावला पाहिजे', तर काही युजर्सनी असेही म्हटले की हे दृश्य खूप भयानक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.