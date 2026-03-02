Viral Video : बँकेत पेन्शन घेताना वृद्धाला हृदयविकाराचा झटका, पैसे मोजण्याआधीच संपले जीवन, हृदयद्रावक घटना सीसीटीव्हीत कैद

उत्तर प्रदेशातील हापूर येथून पुन्हा एकदा धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बँकेत एका वृद्ध व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. असे वृत्त आहे की, ६५ वर्षीय अशफाक हे पेन्शन घेण्यासाठी बँकेच्या कॅश काउंटरवर उभे असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना बँकेत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे..वृत्तानुसार, हापूर महानगरपालिकेचे निवृत्त कर्मचारी अशफाक हे पेन्शन घेण्यासाठी रेल्वे रोडवरील इंडियन बँकेत गेले होते. बँकेच्या कॅश काउंटरवर पैसे काढण्यापूर्वीच त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. ते अडखळले आणि पडले आणि त्यांचा तात्काळ मृत्यू झाला..Pune Accident : पुण्यात हृदयद्रावक अपघात, ५ वर्षांच्या चिमुकल्याला भरधाव कारने चिरडले; जागीच मृत्यू, व्हिडिओ व्हायरल.घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद बँकेत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. व्हिडिओमध्ये, वृद्ध अशफाक अचानक उभे असतात अन् अचानक पडतात हे स्पष्टपणे दिसून येते. लोक त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु त्यांचा मृत्यू होतो. या घटनेनंतर हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये अचानक वाढ झाल्याने पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे. सध्या अशफाकच्या मृत्यूमुळे त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये गोंधळाची लाट पसरली आहे..FAQs 1. ही घटना नेमकी कुठे घडली? उत्तर: ही घटना उत्तर प्रदेशातील हापूर शहरातील इंडियन बँकेत घडली.2. मृत व्यक्ती कोण होते? उत्तर: मृत व्यक्ती अशफाक नावाचे ६५ वर्षीय निवृत्त महानगरपालिका कर्मचारी होते.3. ते बँकेत का गेले होते?(Why had he gone to the bank?)उत्तर: ते आपली पेन्शन रक्कम काढण्यासाठी बँकेत गेले होते.4. मृत्यूचे कारण काय होते? उत्तर: त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.5. ही घटना कशी समोर आली? उत्तर: बँकेत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात संपूर्ण घटना रेकॉर्ड झाली.6. या घटनेनंतर काय परिस्थिती आहे? उत्तर: कुटुंबीयांमध्ये शोककळा पसरली असून हृदयविकाराच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.