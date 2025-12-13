Viral Video: भिकारी वाटणाऱ्या व्यक्तीने अचानक फाडफाड इंग्रजी बोलताच लोक अवाक्, कोण आहेत हे आजोबा ? पाहा व्हायरल व्हिडिओ

सोशल मिडियावर कोणता व्हिडिओ कधी व्हायरल होईल सांगता येत नाही. सध्या एका भिकाऱ्याचा एका मिनिटांचा व्हिडिओ इंटरनेटवर धुमाकुळ घालत आहे. कारण एक व्यक्ती त्याला मदतीला जातो आणि अचानक तो फाडफाड इंग्रजी बोलू लागतो. हा व्हिडिओ पाहून नेटकी थक्क झाले आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेला व्हिडिओ इन्फ्लुएन्सर मयुरेश गुजर याने इंस्टावर शेअर केला आहे. मयुरेश एका वृद्ध व्यक्तीला मदत करण्यासाठी गेला पण तो व्यक्ती अचानक इंग्रजीत बोलायला लागला. खास म्हणजे तो व्यक्ती व्हिडिओत मराठी , हिंदी आणि इंग्रजी भाषा बोलताना दिसत आहे. .मयुरने त्या व्यक्तीला केस कापण्यास मदत करतो असे सांगितले. पण त्याने नकार दिला. कारण केस कापल्यावर कोणी त्याला मदत करणार नाही असे वाटले. त्या व्यक्तीने सांगितले की मी रोज प्लास्टिक बाटल्या, लोखंड गोळा करुन भंगारात विकत होतो आणि पैसे कमवत होतो. पण आता माझी दृष्टी कमी झाल्याने मी लोकांना पैसे मागत आहे. नंतर इन्फ्लुएन्सरने वडापाव, चिप्स, फळे खायला आणून दिली. .या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की सामाजिक कामाचे वास्तव, गोष्टी नेहमी पाहिजे तशाच होतात असे नाही....अनेक गोष्टी करायची इच्छा असते पण आयुष्य तसे करण्याची परवानगी देत नाही. तरीसुद्धा आपण समोर जातो. आपण सर्वकाही बदलू शकत नाही. या व्हिडिओवर आतापर्यंत ११ लाखांहून अधिक व्ह्युज मिळाले आहेत. तसेच लोकांना लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.