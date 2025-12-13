Trending News

Viral Video: भिकारी वाटणाऱ्या व्यक्तीने अचानक फाडफाड इंग्रजी बोलताच लोक अवाक्, कोण आहेत हे आजोबा ? पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: सोशल मिडियावर भिकारी वाटणाऱ्या व्यक्तीचा इंग्रजी बोलतानाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. यावर यूजर्स लाइक्स आणि कमेंटचा वर्षाव करत आहे.
Puja Bonkile
सोशल मिडियावर कोणता व्हिडिओ कधी व्हायरल होईल सांगता येत नाही. सध्या एका भिकाऱ्याचा एका मिनिटांचा व्हिडिओ इंटरनेटवर धुमाकुळ घालत आहे. कारण एक व्यक्ती त्याला मदतीला जातो आणि अचानक तो फाडफाड इंग्रजी बोलू लागतो. हा व्हिडिओ पाहून नेटकी थक्क झाले आहे.

