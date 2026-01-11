Viral Video : माणुसकीला लाज आणली ! दारात भीक मागायला आलेल्या महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल संताप

आजच्या काळात सोशल मीडिया हे फक्त वेळ घालवण्याचे किंवा गंमत करण्याचे व्यासपीठ राहिलेले नाही. ते समाजाचे वास्तव प्रतिबिंबित करणारा एक शक्तिशाली आरसा बनले आहे. दररोज, असा एक व्हिडिओ समोर येतो जो कधीकधी आपल्याला हसवतो, तर कधी आपल्याला गाढ हादरवून टाकतो. असाच एक व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर वेगाने पसरत आहे, ज्यामुळे अनेक लोक भावनिक होतात.या व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या घटनेने मानवता, संवेदनशीलता आणि समाजाच्या विचारसरणीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..व्हिडिओमध्ये एक गरीब महिला घराबाहेर उभी असलेली दिसते. तिच्या हातात एक लहान पिशवी आहे आणि तिच्या चेहऱ्यावर मदतीची आशा स्पष्टपणे दिसून येते. ती दारा समोर शांतपणे उभी राहून भीक मागते. ती महिला कोणताही आवाज करत नाही किंवा उद्धटपणे वागत नाही. ती फक्त तिच्या परिस्थितीनुसार मदतीची अपेक्षा करत शांतपणे उभी राहते. तिचे कपडे आणि शारीरिक स्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की ती खूप जास्त काळापासून अडचणींना तोंड देत आहे..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक संतापलेदरम्यान, घरात काहीतरी अनपेक्षित घडले. दार उघडण्याऐवजी किंवा महिलेशी बोलण्याऐवजी, आत असलेल्या पुरूषाने तिच्यावर पाईपमधून थंड पाणी ओतले. अचानक झालेल्या हल्ल्याने ती महिला घाबरली. तिने स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि मागे हटू लागली. काही क्षण ती तिथेच उभी राहिली, जणू तिला हे समजत नव्हते की तिच्यासोबत असे का घडले. तिच्या चेहऱ्यावर अपमान आणि धक्का दोन्ही स्पष्ट दिसत होते..Viral Video: ट्रेनमध्ये चहा विकता विकता तो झोपी गेला अन् तेवढ्यात... माणुसकीचे दर्शन घडविणारा हृदस्पर्शी व्हिडिओ \n.थंड पाण्यात भिजलेली ती महिला काहीही न बोलता हळू हळू निघून गेली. तिच्या पावलांवरून असहाय्यता आणि वेदना स्पष्टपणे दिसून येत होत्या. व्हिडिओ पाहणाऱ्यांसाठी हे दृश्य खूप दुःखद होते.गरजू व्यक्तीवर अशी वागणूक पाहून कोणाचेही हृदय तुटेल. म्हणूनच हा व्हिडिओ खूप व्हायरल झाला आणि चर्चेचा विषय बनला. हा व्हिडिओ @Digital_khan01 नावाच्या अकाउंटने इंस्टाग्रामवर शेअर केला. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर संताप आणि दुःखाची लाट पसरली. अनेकांनी या वर्तनाला अमानुष म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.