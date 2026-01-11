Trending News

Viral Video : माणुसकीला लाज आणली ! दारात भीक मागायला आलेल्या महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल संताप

Shocking Viral Video : अचानक झालेल्या या कृत्याने महिला घाबरून, अपमानित होऊन तिथून निघून गेली. हा प्रकार पाहून नेटकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आणि दुःखाची भावना व्यक्त झाली. व्हिडिओने मानवतेवर गंभीर चर्चा सुरू केली.
A viral video captures a shocking moment where a beggar woman is subjected to an inhuman act, triggering widespread outrage on social media.

Yashwant Kshirsagar
आजच्या काळात सोशल मीडिया हे फक्त वेळ घालवण्याचे किंवा गंमत करण्याचे व्यासपीठ राहिलेले नाही. ते समाजाचे वास्तव प्रतिबिंबित करणारा एक शक्तिशाली आरसा बनले आहे. दररोज, असा एक व्हिडिओ समोर येतो जो कधीकधी आपल्याला हसवतो, तर कधी आपल्याला गाढ हादरवून टाकतो. असाच एक व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर वेगाने पसरत आहे, ज्यामुळे अनेक लोक भावनिक होतात.या व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या घटनेने मानवता, संवेदनशीलता आणि समाजाच्या विचारसरणीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

