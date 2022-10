Viral Video: मासे खाण्याचा 'हा' प्रकार तुम्ही कधी पाहिला नसेल! रेस्तराँची भन्नाट ऑफर

टोकीयो : तुम्ही कधी रेस्तराँमध्ये स्वतःचं जेवणाचं सामान घेऊन गेलात का? नक्कीच गेला नसाल पण जपानमधील एका रेस्तराँमध्ये अशी भन्नाट सुविधा आहे. विशेष म्हणजे ही सुविधा लोकांच्या प्रचंड पसंतीस उतरली आहे. रेस्तराँची ही खास सुविधा म्हणजे इथं असलेल्या पूलमध्ये जिवंत मासे आहेत, हे मासे तुम्ही स्वतः पकडायचे आणि रेस्तराँच्या किचनमध्ये द्यायचे, त्यानंतर तुम्हाला हे मासे मस्त चमचमीत पद्धतीनं बनवून दिले जातात. (Viral video Japanese restaurant lets you catch your own fish to cook)

जर तुम्ही या रेस्तराँमध्ये गेलात आणि सीफूडची ऑर्डर दिली तर रेस्तराँ तुम्हाला बोटमध्ये बसून मासे पकडण्याची सुविधाही उपलब्ध करुन देते. त्याचबरोबर तुम्ही मासा पकडू शकला तर त्याचं सेलिब्रेशनची सुविधाही रेस्तराँनं दिली आहे. त्यानंतर रेस्तराँचे शेफ ग्राहकाला हव्या त्या पद्धतीनं हे मासे बनवून देतात. या अनोख्या रेस्तराँचा व्हिडिओ एका ब्लॉगरनं आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे.

जपानी फूड हे जगभरात प्रसिद्ध आहे. विशेषतः सुशी. हा पदार्थ जगभरातील जपानी फूडच्या मेन्यूमध्ये असतोच. दुसरं जपानी पारंपारिक डिश म्हणजे टेम्पुरा. यामध्ये शेलफीशसह भाज्यांचा वापर केलेला असतो तसेच त्यामध्ये अंड आणि पिठाचा वापर कलेला असतो तर व्हेजिटेबल ऑईलमध्ये ते मस्त क्रिस्पी तळलं जातं.

सशिमी, सुकियाकी, सोबा, उडोन आणि ओकोनोमियाकी या काही जॅपनीज डिश देखील विविध संस्कृतींमध्ये देशांमध्ये प्रसिद्ध आहेत.