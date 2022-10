Aditya Thackeray: फडणवीस खोटं बोलले, मविआनं आणलेल्या प्रोजेक्ट्सचं घेतलं क्रेडिट; आदित्य ठाकरेंचा आरोप

By

मुंबई : महाराष्ट्रातून बडे प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरुन विरोधकांनी रान पेटवल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं आज राज्यात काही प्रोजेक्ट आल्याची माहिती दिली. यासाठी पत्रकार परिषद घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची माहिती दिली. पण त्यांचे हे दावे शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी फेटाळून लावले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आलेल्या प्रोजेक्टचं क्रेडिट फडणवीसांनी घेतल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आज फडणवीस खोटं बोलले असंही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. (Devendra Fadnavis lied took credit for project brought by MVA Aditya Thackeray Reply)

आदित्य ठाकरे म्हणाले, आपल्या राज्यातील जे उद्योग येऊ शकत होते ते आता निघून चालले आहेत. आम्हाला गाजर दाखवलं होतं की, वेदांता-फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रोजेक्ट राज्याला मिळणार आहे. आकड्यांच्या खेळात माहिर असलेल्यांनी पुन्हा हा खेळ केला आहे. ४९,००० कोटींपेक्षा जास्त आकडा हा २,००० कोटींचा आहे का? जेव्हा देवेंद्र फडणवीस किंवा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा मोठ्या घोषणा व्हायच्या. पण नेमकी गुंतवणूक किती आली त्याच्या घोषणा व्हायच्या नाहीत, तिथेच करार होऊन भूमिपुजन व्हायचं.

मोठ्या प्रोजेक्टचं गाजर दाखवलं

आम्ही ज्याच्यावर आवाज उठवत आहोत त्या वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, टाटा एअरबस, सेप्रॉन याबाबत बोलत आहोत, असे प्रकल्प क्वचित येतात पण ते प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातून गेले आहेत. आज त्यांनी काही कागदपत्रे दाखवली, त्यातील आम्ही देखील काही प्रोजेक्ट आणले आहेत. यासाठी सोशल मीडियावर आलेलं शिंदे सरकारचं क्रिएटिव्ह आहे, त्यामध्ये रायगडचा २० हजार कोटीचा पल्प आणि पेपर प्रकल्प आम्ही आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण २३ मे २०२२ मध्ये आम्ही दावोसमध्ये असतानाच याचा एमओयू साईन झाला होता. हा प्रकल्प महाविकास आघाडीच्या काळात आला होता. पण आता तो त्यांनी आम्ही आणल्याचं दाखवलं आहे. या सर्व कामांमध्ये त्यांनी क्रेडिट घेतलं आहे. आजवर मी कधीही इतकं खोटं बोललेलं ऐकलं नव्हतं. फडणवीसांना जी माहिती मिळाली ती चुकीची आहे, असा गंभीर आरोपही यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी केला.

फडणवीसांनी सांगितलेला फॉक्सकॉन प्रकल्प वेगळा

सन २०१६ मध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमात फॉक्सकॉन प्रकल्पाचा एमओयू झाला होता. त्यानंतर फॉक्सकॉननं तमिळनाडूमध्ये जागा बघितली आणि तिथं हा प्रकल्प सुरु झाला. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प पाच वर्षात आला नसल्यानं एमओयूमध्ये जी जागा निश्चित केली होती एमआयडीसीकडून ती लॅप्स झाली आणि त्याचं उत्तर मविआतील उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत दिलं होतं. म्हणजेच फडणवीसांनी आणलेला फॉक्सकॉनचा प्रकल्प एक तमिळनाडूत आणि एक अमेरिकेत गेला. त्या फॉक्सकॉनमध्ये आणि वेदांता-फॉक्सकॉन या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये जमीन आस्मानचा फरक आहे. वेदांता फॉक्सकॉन हा प्रकल्प सेमीकंडक्टर चिप्ससाठी होता, मोबाईल फोनसाठी नव्हता. त्यामुळं फडणवीसांनी महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्याचं सोडून द्या, बदनामीचा प्रयत्न सोडून द्या. कारण हे दोन्ही प्रोजेक्ट वेगवेगळ्या हेतूनं आले होते.