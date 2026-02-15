Trending News

Kerala viral video : स्कूटरस्वाराने ट्रॅफिक टाळण्यासाठी फूटपाथचा वापर केला होता, पण महिलेने त्याला मुख्य रस्त्यावर परत पाठवले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आणि नागरिकांनी तिचे कौतुक केले.
Viral Video : फुटपाथवर स्कूटरस्वाराला धडा शिकवणाऱ्या वृद्ध महिलेचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल, पण यावेळी... पाहून तुम्हीही कौतुक कराल
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये एका वृद्ध महिलेने फूटपाथवर एका स्कूटर स्वाराला थांबवले आणि त्याला मुख्य रस्त्यावर जाण्यास भाग पाडले. त्या माणसाने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हे केले, परंतु त्याची युक्ती अयशस्वी झाली. महिलेने स्कूटर स्वाराला वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडले. ही घटना केरळमधील कोझिकोड येथे घडल्याचे वृत्त आहे. आता, त्याच वृद्ध महिलेचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये केरळ पोलिस तिच्या उदात्त कृत्याबद्दल तिचा सत्कार करताना दिसत आहेत.

