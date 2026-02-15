Viral Video : फुटपाथवर स्कूटरस्वाराला धडा शिकवणाऱ्या वृद्ध महिलेचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल, पण यावेळी... पाहून तुम्हीही कौतुक कराल

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये एका वृद्ध महिलेने फूटपाथवर एका स्कूटर स्वाराला थांबवले आणि त्याला मुख्य रस्त्यावर जाण्यास भाग पाडले. त्या माणसाने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हे केले, परंतु त्याची युक्ती अयशस्वी झाली. महिलेने स्कूटर स्वाराला वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडले. ही घटना केरळमधील कोझिकोड येथे घडल्याचे वृत्त आहे. आता, त्याच वृद्ध महिलेचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये केरळ पोलिस तिच्या उदात्त कृत्याबद्दल तिचा सत्कार करताना दिसत आहेत. . वाहन विभागाने केला महिलेचा सन्मान वृद्ध महिलेचे नाव प्रभावती असल्याचे सांगितले जात आहे. केरळमधील मोटार वाहन विभागाने (MVD) शुक्रवारी या वृद्ध महिलेचा सन्मान केला. मागील व्हायरल व्हिडिओ पाहिल्यानंत अनेक लोकांनी टिप्पणी केली आणि महिलेच्या नागरी जाणिवेचे कौतुक केले. यानंतर, केरळ मोटार वाहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिचे कौतुक आणि सन्मान केला, लोकांना रस्त्यावर त्यांची जबाबदारी समजून घेण्याचे आवाहन केले..वृद्ध महिलेचा सन्मान केल्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रभावतीचा सन्मान करून, त्यांना अधिक नागरिकांना घाई करण्यापेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यास आणि सुरक्षित सार्वजनिक जागांमध्ये योगदान देण्यास प्रोत्साहित करण्याची आशा आहे. .Viral Video: जत्रेतल्या पाळण्यावर तरुणाचा जीवघेणा स्टंट पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क, पाहा व्हायरल व्हिडिओ.वृद्ध महिलेचा सन्मान केल्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की पोलिस वृद्ध महिलेला शाल देऊन तिचा सन्मान करत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया साइटवर @gharkekalesh नावाच्या अकाउंटने शेअर केला आहे. आतापर्यंत हजारो लोकांनी तो पाहिला आणि लाईक केला आहे. व्हिडिओ पाहणाऱ्या लोकांनी महिलेचा सन्मान केल्याबद्दल पोलिसांचे कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.